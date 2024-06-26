На Буковині затримали ухилянта, який допомагав окупантам з ракетними ударами (фото)

Російський інформатор з Чернівців готував ракетно-дронові удари по критичній інфраструктурі регіону. Також він висловлював бажання вступити до окупаційних військ.

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Мешканець Чернівців, який два роки переховувався вдома від мобілізації, дистанційно вийшов на окупантів, запропонувавши свою допомогу у війні проти України. Щоб підтвердити свою відданість, 36-річний чоловік показово підпалив державний прапор нашої країни в ефірі російського відеочату, повідомляють у пресцентрі СБ України.

Момент підпалу державного символа

Після цього фігурант намагався встановити розташування складів із паливно-мастильними матеріалами на території міста та його околицях.

Як уточнюють в офісі генпрокурора, підозрюваний передавав "куратору" у чаті текстові повідомлення з координатами розташування об’єктів критичної та цивільної інфраструктури у Чернівцях.

Також чоловік, який використовував анонімний акаунт під вигаданим нікнеймом, писав у прокремлівських пабліках про своє бажання приєднатися до лав російських бойовиків, щоб воювати проти України.

Співробітники СБУ встановили особу та місце проживання зловмисника і затримали його. Під час обшуків у фігуранта вилучено 3 мобільні телефони, 2 ноутбуки, планшет та флеш-накопичувачі із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі повідомили йому про підозру за державну зраду, вчиненої в умовах воєнного стану та виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Зловмисник наразі перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, у вересні минулого року в Івано-Франківську Служба безпеки затримала агітаторку, яка переконувала, що війну розпочали українці.

Також Фокус писав, що реальний термін ув’язнення отримав агент ФСБ, який діяв на прикордонні Харківщини, збираючи інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони.