На Буковине задержали уклониста, который помогал оккупантам с ракетными ударами (фото)

Российский информатор из Черновцов готовил ракетно-пушечные удары по критической инфраструктуре региона. Также он выражал желание вступить в оккупационные войска.

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Житель Черновцов, который два года скрывался дома от мобилизации, дистанционно вышел на оккупантов, предложив свою помощь в войне против Украины. Чтобы подтвердить свою преданность, 36-летний мужчина показательно поджег государственный флаг нашей страны в эфире российского видеочата, сообщают в пресс-центре СБ Украины.

Момент поджога государственного символа

После этого фигурант пытался установить расположение складов с горюче-смазочными материалами на территории города и его окрестностях.

Как уточняют в офисе генпрокурора, подозреваемый передавал "куратору" в чате текстовые сообщения с координатами расположения объектов критической и гражданской инфраструктуры в Черновцах.

Также мужчина, который использовал анонимный аккаунт под вымышленным никнеймом, писал в прокремлевских пабликах о своем желании присоединиться в ряды российских боевиков, чтобы воевать против Украины.

Сотрудники СБУ установили личность и место жительства злоумышленника и задержали его. Во время обысков у фигуранта изъято 3 мобильных телефона, 2 ноутбука, планшет и флеш-накопители с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи сообщили ему о подозрении за государственную измену, совершенной в условиях военного положения и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Злоумышленник сейчас находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в сентябре прошлого года в Ивано-Франковске Служба безопасности задержала агитаторшу, которая убеждала, что войну начали украинцы.

Также Фокус писал, что реальный срок заключения получил агент ФСБ, который действовал на пограничье Харьковщины, собирая информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны.