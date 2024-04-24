Затаил обиду: ранее судимый одессит наводил ракетные удары по СБУ и прокуратуре (видео)

Мужчина уже был осужден за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, получив наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком.

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Житель Одессы собирал информацию о расположении личного состава ВСУ и военной техники, которую передавал российским кураторам. Вражескую разведку особенно интересовали локации зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны на территории города. Об этом информируют в офисе генпрокурора.

Задержали мужчину во время передачи координат ПВО сотруднику разведки РФ с помощью одного из мессенджеров.

Гражданину уже сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Кроме того, в суде также находится обвинительный акт по факту распространения и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима (ч. 1 ст. 436-1 УК Украины).

Задержанный в суде

Как отмечают в ведомстве, в 2020 году указанный гражданин уже имел проблемы с законом: его осудили на 5 лет с испытательным сроком за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность нашей страны.

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В СБУ добавляют, что среди координат, которые он передавал ФСБ РФ, было несколько зданий СБУ и прокуратуры. Таким образом, как утверждают силовики, мужчина хотел отомстить правоохранителям за судимость.

За сотрудничество с оккупантами мужчина получал денежное вознаграждение на банковскую карточку.

Во время обыска в квартире задержанного были изъяты три боевые гранаты и патроны к стрелковому оружию.

Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Напомним, водитель школьного автобуса из поселка Казачья Лопань Харьковской области после захвата громады 24 февраля 2022 года предложил оккупантам свою помощь и добровольно возил российских военных на ротацию в Белгород.

Также Фокус писал, что в прошлом году в Украине осудили более тысячи предателей и коллаборантов.