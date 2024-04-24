Приховав образу: раніше засуджений одесит наводив ракетні удари по СБУ та прокуратурі (відео)

Чоловік уже був засуджений за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, отримавши покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком.

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Мешканець Одеси збирав інформацію про розташування особового складу ЗСУ та військової техніки, яку передавав російським кураторам. Ворожу розвідку особливо цікавили локації зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони на території міста. Про це інформують в офісі генпрокурора.

Затримали чоловіка під час передачі координат ППО співробітнику розвідки РФ за допомогою одного з месенджерів.

Громадянину вже повідомлено про підозру в державній зраді, учиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зокрема, у суді також перебуває обвинувальний акт за фактом поширення та публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 436-1 КК України).

Затриманий у суді

Як наголошують у відомстві, у 2020 році зазначений громадянин уже мав проблеми із законом: його засудили на 5 років із іспитовим терміном за посягання на територіальну цілісність і недоторканість нашої країни.

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В СБУ додають, що серед координат, які він передавав ФСБ РФ, було декілька будівель СБУ та прокуратури. Так, як стверджують силовики, чоловік хотів помститися правоохоронцям за судимість.

За співпрацю з окупантами чоловік отримував грошову винагороду на банківську картку.

Під час обшуку в помешканні затриманого було вилучено три бойові гранати й набої до стрілецької зброї.

Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, водій шкільного автобуса з селища Козача Лопань Харківської області після захоплення громади 24 лютого 2022 року запропонував окупантам свою допомогу й добровільно возив російських військових на ротацію в Бєлгород.

Також Фокус писав, що минулого року в Україні засудили понад тисячу зрадників і колаборантів.