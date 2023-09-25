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Украина Российско-украинская война

Насмехалась над гибелью защитников: во Франковске задержали агитатора РФ, — СБУ (фото)

СБУ, Служба безопасности Украины, агитатор, сторонница Путина, задержание СБУ, задержание СБУ
СБУ задержала агитаторшу, которая считала Украину российской территорией

Известно, что женщина оправдывала агрессию РФ, распространяя выдумки о том, что украинские города основала Россия, войну начала Украина, украинцы являются оккупантами, крымчане довольны аннексией, а Мариуполь захватчики превратили в "образцовый город".

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В Ивано-Франковске Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агитаторшу, которая считала Украину российской территорией и убеждала, что войну начали украинцы. Об этом сообщили в СБУ.

Правоохранители задержали в Ивано-Франковске уроженку РФ, которая ненавидела Украину и оправдывала российскую военную агрессию.

По данным СБУ, фигурантка вела в запрещенной соцсети агитацию, осознавая, что способствует созданию негативного общественного мнения об Украине и украинцах.

СБУ, Служба безопасности Украины, агитатор, сторонница Путина, задержание СБУ, задержание СБУ Fullscreen
СБУ задержала агитаторшу, которая считала Украину российской территорией

Сообщают, что в распространяемых сообщениях подозреваемая представляла Украину как государство, которое "не состоялось", и формировала антиукраинские настроения.

"В частности, женщина активно делилась контентом с пренебрежительными эпитетами в адрес украинской нации, клеветой на Вооруженные силы Украины и насмехалась над гибелью защитников", — говорится в сообщении.

СБУ, Служба безопасности Украины, агитатор, сторонница Путина, задержание СБУ, задержание СБУ Fullscreen
СБУ задержала агитаторшу, которая считала Украину российской территорией
СБУ, Служба безопасности Украины, агитатор, сторонница Путина, задержание СБУ, задержание СБУ Fullscreen
СБУ задержала агитаторшу, которая считала Украину российской территорией

Агитатор оправдывала агрессию РФ, распространяя выдумки о том, что украинские города основала Россия, войну начала Украина, украинцы являются оккупантами на своей земле, крымчане довольны аннексией, а Мариуполь захватчики превратили в образцовый город.

СБУ, Служба безопасности Украины, агитатор, сторонница Путина, задержание СБУ, задержание СБУ Fullscreen
СБУ задержала агитаторшу, которая считала Украину российской территорией
СБУ, Служба безопасности Украины, агитатор, сторонница Путина, задержание СБУ, задержание СБУ Fullscreen
СБУ задержала агитаторшу, которая считала Украину российской территорией

"Кроме того, женщина болела за воинов агрессора, восхищалась Путиным, тосковала по сталинизму и СССР", — добавляют в СБУ.

СБУ, Служба безопасности Украины, агитатор, сторонница Путина, задержание СБУ, задержание СБУ Fullscreen
СБУ задержала агитаторшу, которая считала Украину российской территорией
СБУ, Служба безопасности Украины, агитатор, сторонница Путина, задержание СБУ, задержание СБУ Fullscreen
СБУ задержала агитаторшу, которая считала Украину российской территорией

Во время обыска Служба безопасности изъяла у фигурантки компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами распространения антиукраинской дезинформации в запрещенной соцсети.

Фигурантку задержали и сообщили ей о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса ч.1 ст. 161 — нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, ч.2, ч.3 ст. 436-2 — оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников", — сообщают правоохранители.

Расследование проводит СБУ в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Напомним, 22 сентября СБУ задержала еще одну информаторку российских спецслужб, которая участвовала в подготовке новой серии воздушных атак РФ на Одесскую область .