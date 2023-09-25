Насмехалась над гибелью защитников: во Франковске задержали агитатора РФ, — СБУ (фото)

Известно, что женщина оправдывала агрессию РФ, распространяя выдумки о том, что украинские города основала Россия, войну начала Украина, украинцы являются оккупантами, крымчане довольны аннексией, а Мариуполь захватчики превратили в "образцовый город".

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В Ивано-Франковске Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агитаторшу, которая считала Украину российской территорией и убеждала, что войну начали украинцы. Об этом сообщили в СБУ.

Правоохранители задержали в Ивано-Франковске уроженку РФ, которая ненавидела Украину и оправдывала российскую военную агрессию.

По данным СБУ, фигурантка вела в запрещенной соцсети агитацию, осознавая, что способствует созданию негативного общественного мнения об Украине и украинцах.

СБУ задержала агитаторшу, которая считала Украину российской территорией

Сообщают, что в распространяемых сообщениях подозреваемая представляла Украину как государство, которое "не состоялось", и формировала антиукраинские настроения.

"В частности, женщина активно делилась контентом с пренебрежительными эпитетами в адрес украинской нации, клеветой на Вооруженные силы Украины и насмехалась над гибелью защитников", — говорится в сообщении.

СБУ задержала агитаторшу, которая считала Украину российской территорией СБУ задержала агитаторшу, которая считала Украину российской территорией

Агитатор оправдывала агрессию РФ, распространяя выдумки о том, что украинские города основала Россия, войну начала Украина, украинцы являются оккупантами на своей земле, крымчане довольны аннексией, а Мариуполь захватчики превратили в образцовый город.

СБУ задержала агитаторшу, которая считала Украину российской территорией СБУ задержала агитаторшу, которая считала Украину российской территорией

"Кроме того, женщина болела за воинов агрессора, восхищалась Путиным, тосковала по сталинизму и СССР", — добавляют в СБУ.

СБУ задержала агитаторшу, которая считала Украину российской территорией СБУ задержала агитаторшу, которая считала Украину российской территорией

Во время обыска Служба безопасности изъяла у фигурантки компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами распространения антиукраинской дезинформации в запрещенной соцсети.

Фигурантку задержали и сообщили ей о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса ч.1 ст. 161 — нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, ч.2, ч.3 ст. 436-2 — оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников", — сообщают правоохранители.

Расследование проводит СБУ в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Напомним, 22 сентября СБУ задержала еще одну информаторку российских спецслужб, которая участвовала в подготовке новой серии воздушных атак РФ на Одесскую область .