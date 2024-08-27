Подавился куском мяса: в Москве во время ужина умер полковник ФСБ, — росСМИ (фото)

Источники журналистов делятся, что Максим Еремин успел дослужиться до начальника отдела по борьбе с терроризмом и ездил в командировку в Сирию. В вечер смерти ему стало плохо из-за застрявшей в дыхательных путях еды, но медики оказались бессильны.

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В России во время ужина погиб 50-летний полковник ФСБ Максим Еремин с позывным "Ерема". Причиной стал кусочек мяса, застрявший в дыхательных путях. Об этом сообщает российское медиа Baza.

Произошел инцидент в Москве еще в воскресенье, 25 августа, делятся источники журналистов. Во время ужина Максим Еремин резко почувствовал себя плохо и ему стало сложно дышать. На место сразу же вызвали медиков, но они уже никак не смогли ему помочь.

"Причиной стал кусочек мяса, застрявший у него в дыхательных путях. Еремина срочно доставили в больницу имени Ворохобова, но спасти не смогли. Причиной смерти стала механическая асфиксия", — говорится в сообщении.

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Максим Еремин: чем был известен полковник ФСБ

Baza пишет, что в 90-х годах погибший мужчина был видным участником околофутбольного движения. Ерема, как его начали называть друзья, являлся одним из основателей знаменитой группировки фанатов ЦСКА Red-Blue-Warriors.

В Москве во время ужина умер полковник ФСБ Максим Еремин Фото: Baza

При этом в обычной жизни Максим Еремин служил в ФСБ. В начале 00-х его отправили на Кавказ, где он имел отношение к ликвидации ряда известных полевых командиров.

За все годы работы в российской спецслужбе он дослужился до звания полковника ФСБ и начальника отдела по борьбе с терроризмом. К слову, авторы материала также рассказали про командировки Максима Еремина в Сирию.

У погибшего осталось трое детей.

Напомним, 13 июля сообщалось, что в России за два дня скончались два человека, связанные с заместителем министра обороны. Сначала, 8 июля, в московском СИЗО умер Игорь Котельников. На следующий день стало известно о смерти Магомеда Хандаева.

5 июля стало известно, что в Воронеже в управлении ФСБ застрелили сотрудника спецслужб. По словам журналистов, мужчина в строительной одежде забрался на крышу гаража и выстрелил в одного из сотрудников ФСБ из пистолета.