Зеленский озвучил новый прогноз по срокам завершения войны: уже не осенью

По словам президента, решительные действия партнеров могут ускорить справедливое завершение российской агрессии против Украины в следующем году. Еще в начале сентября Зеленский призвал союзников сделать так, чтобы "эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия".

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Президент Украины Владимир Зеленский в США встретился с двухпартийной делегацией Конгресса — сенаторами Беном Кардином, Дэном Салливаном, Кристофером Мерфи и конгрессменом Грегори Миксом. Глава украинского государства проинформировал делегацию о текущей ситуации с безопасностью и перспективах на следующий год, а также о том, к чему готовится Россия.

По словам Зеленского, сейчас, в конце года, есть "реальная возможность" укрепить сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами.

"Решительные действия сейчас могут ускорить справедливое завершение российской агрессии против Украины в следующем году. Наш План победы поможет на практике принудить Россию к миру", — отметил президент.

Владимир Зеленский встретился с членами Конгресса США Фото: Офис президента

Он также отметил, что американское лидерство имеет критически важное значение для защиты свободы во всем мире. Ожидается, что в Вашингтоне он представит План победы президенту Джо Байдену и кандидатам на пост президента США.

Напомним, 6 сентября президент Владимир Зеленский в рамках встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" призвал партнеров сделать так, чтобы "эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия таким образом, который восстановит международный порядок".

23 сентября в интервью ABC News Владимир Зеленьский сказал, что "мы ближе к окончанию войны", чем многие думают. План победы, по его словам, это "укрепление Украины".