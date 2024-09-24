Зеленський озвучив новий прогноз щодо термінів завершення війни: уже не восени

За словами президента, рішучі дії партнерів можуть прискорити справедливе завершення російської агресії проти України наступного року. Ще на початку вересня Зеленський закликав союзників зробити так, щоб "ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія".

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Президент України Володимир Зеленський у США зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу — сенаторами Беном Кардіном, Деном Салліваном, Крістофером Мерфі та конгресмен Грегорі Міксом. Голова української держави поінформував делегацію про поточну безпекову ситуацію та перспективи на наступний рік, а також про те, до чого готується Росія.

За словами Зеленського, зараз, наприкінці року, є "реальна можливість" зміцнити співпрацю між Україною та Сполученими Штатами.

"Рішучі дії зараз можуть прискорити справедливе завершення російської агресії проти України наступного року. Наш План перемоги допоможе на практиці примусити Росію до миру", — зазначив президент.

Володимир Зеленський зустрівся із членами Конгресу США Фото: Офіс президента

Він також наголосив, що американське лідерство має критично важливе значення для захисту свободи в усьому світі. Очікується, що у Вашингтоні він презентує План перемоги президенту Джо Байдену та кандидатам на посаду президента США.

Нагадаємо, 6 вересня президент Володимир Зеленський у межах зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" закликав партнерів зробити так, щоб "ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія в такий спосіб, який відновить міжнародний порядок".

23 вересня в інтерв'ю ABC News Володимир Зеленьский сказав, що "ми ближче до закінчення війни", ніж багато хто думає. План перемоги, за його словами, це "зміцнення України".