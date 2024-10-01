РФ кинула на Селидове цілий армійський корпус, — боєць ЗСУ (відео)

За словами військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова, росіяни перекидають основні сили поблизу трьох міст — Вугледара, Курахового і Селидового. За даними Генштабу, ситуація на Покровському напрямку залишається найбільш напруженою.

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Російські війська нині зосереджують свої основні зусилля на південних територіях Донецької області. Окупанти кинули на Селидове цілий армійський корпус та додаткові танкові підрозділи. Про це повідомив військовослужбовець Збройних сил України, політолог Кирило Сазонов в ефірі телеканалу "КИЇВ24".

"Головний їхній акцент зараз — південь Донецької області — це Вугледар, це Курахове. Це, мені здається, туди вони перекидають основні сили. І, звісно, на Селидове", — сказав він.

Ситуація поблизу Селидового станом на 1 жовтня Фото: deepstatemap.live

Сазонов додав, що російські сили переорієнтували свою увагу на південніші райони від Покровська. Бої точаться у Торецьку, Нью-Йорку, у Часовому Яру.

За його словами, окупанти тиснуть для того, щоб Сили оборони не змогли перекинути наші війська з цих районів.

Зазначимо, що армійський корпус може налічувати від 30 до 60 тисяч військових.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулося 189 бойових зіткнень. Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку. Там Сили оборони зупинили 43 штурмових і наступальних дій окупантів у бік населених пунктів Новоторецьке, Новогродівка, Лисівка, Миролюбівка, Воздвиженка, Суха Балка, Миколаївка, Селидове та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового — ЗСУ відбили понад 20 атак.

Нагадаємо, 1 жовтня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що російські окупаційні війська не зможуть увійти до Покровська без Селидового.

1 жовтня DeepState повідомили про просування росіян у районі села Богоявленки та у Вугледарі на Времівському напрямку, а також в районі селища Цукурине на Курахівському напрямку.