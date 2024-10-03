Путин приблизился к цели: Times о захвате Угледара и дальнейшей судьбе Покровска

Угледар сильно заминирован и российским войскам нужно время, чтобы очистить город от мин и боеприпасов. Сейчас ВС РФ придется маневрировать примерно 30 километров по открытой местности, чтобы добраться до Покровска.

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Украина вывела свои войска из города Угледар Донецкой области в среду, а РФ одержала победу в битве, которая длилась более года. Захват россиянами города даст им возможность продвигаться дальше в Донецкой области. Об этом пишет издание The Times.

Отмечается, что украинские войска получили приказ отойти из города, чтобы избежать возможного окружения, а потеря Угледара усиливает давление на Силы обороны на Донбассе, которые уже страдают от нехватки боеприпасов и живой силы.

"Победа россиян, хоть и была в значительной степени символической, могла проложить путь к дальнейшим достижениям к северу и востоку от города. Хотя эти достижения маловероятны в ближайшие месяцы с началом сезона дождей и зимы, очевидная военная цель президента Путина по захвату всей территории Донецкой и Луганской областей немного приближается", — пишет издание.

The Times отмечает, что падение Угледара является болезненным ударом для украинских сил, которые использовали город, расположенный на холме, для обстрела российских военных линий снабжения в этом районе.

Впрочем, и российские военные блогеры не праздновали захват, поскольку многие высказывали сомнения, что российские войска способны быстро продвигаться дальше на контролируемую Украиной территорию. Также сообщается, что Угледар сильно заминирован, и российским войскам потребуется время, чтобы очистить город от мин и боеприпасов. Позиции украинской обороны к северо-востоку от города также препятствовали бы дальнейшему продвижению.

"Захват Угледара Россией вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, в основном потому, что Угледар не является особо важным логистическим узлом и потому, что российские войска контролируют большинство главных дорог, ведущих к Угледару", — сообщили в отчете за 2 октября аналитики американского Института изучения войны.

Между тем, ВС РФ сейчас придется маневрировать около 30 км на открытой местности, чтобы добраться до Покровска, узла стратегического значения из-за железнодорожного сообщения, что означает, что неизбежный штурм города, который уже подвергается мощным обстрелам со стороны России, маловероятен.

Россия предприняла две неудачные попытки захватить Угледар в начале войны, главным образом надеясь, что, имея город под своим контролем, она сможет использовать соседнюю железную дорогу, проходящую между Донецком и Мариуполем на Азовском море, чтобы доставить поставки на оккупированный Россией Крымский полуостров.

Украинские источники уже подчеркивали, что падение Угледара неизбежно, когда президент Зеленский встречался с президентом Байденом, Камалой Харрис и Дональдом Трампом на прошлой неделе в Соединенных Штатах, пытаясь заручиться долгосрочной поддержкой США.

Напомним, что 2 октября сообщалось, что оккупация Угледара поможет РФ восстановить свою логистику на юге Украины и усилить атаки в направлении Покровска, который является железнодорожным и автомобильным узлом.