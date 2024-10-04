ЗС РФ перерізали трасу постачання двом гарнізонам ЗСУ на Покровському напрямку, — боєць

Північніше Цукуриного ЗС РФ починають тиснути у бік Вишневого для охоплення Селидового з півдня та перерізають комунікацію з цього ж напрямку, розповів боєць з позивним "Мучной".

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На Покровському напрямку ЗС РФ вже окупували західну частину селища Цукурине і наблизилися до Островського та перерізали трасу постачання ЗСУ. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Покровський напрямок: Північніше Цукуриного п**ари починають тиснути у бік Вишневого для охоплення Селидового з півдня та перерізають комунікацію з цього ж напрямку. Що стосується самого населеного пункту Цукурине, то п**ари вже приступили до зачистки західної частини селища. Це вже питання часу коли ворог щільно осяде тут. Також ще сильніше посилився тиск на Ізмайлівку але ми міцно тримаємось", — написав він.

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"Мучной" зауважив", що ЗС РФ також ускладнили ситуацію для підрозділів Сил оборони в районі Острівського.

"Після того, як ворог підійшов до населеного пункту Острівське, окупанти одразу перерізали трасу постачання в районі річка Вовча, тому гарнізону у Гірнику та Курахівці залишається одна дорога постачання", — проінформував військовий.

Він також додав, що росіяни перейшли залізницю в Цукуриному і змогли вибити ЗСУ із західної частини селища.

"Тримаємося зараз за птахофабрику, якщо п**ари будуть сильно давити, то це дозволить їм охопити ще більше Курахівку та Гірник. В Ізмайлівці взагалі зараз почався п**дець , козаки тримаються стійко розуміючи які проблеми можуть нагрянути, — написав "Мучной".

В Генштабі ЗСУ 4 жовтня повідомили, що Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового, Воздвиженки, Антонівки та Катеринівки окупанти 23 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Нагадаємо, що 4 жовтня повідомлялося, що Вугледар був важливою точкою оборони ЗСУ на Донбасі, його втрата відкриває ЗС РФ шлях на Курахово-Покровській ділянці фронту. Селидове атакують із трьох боків, а до кінця жовтня може початися битва за Мирноград.