ВС РФ перерезали трассу снабжения двум гарнизонам ВСУ на Покровском направлении, — боец

Севернее Цукурино ВС РФ начинают давить в сторону Вишневого для охвата Селидово с юга и перерезают коммуникацию с этого же направления, рассказал боец с позывным "Мучной".

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На Покровском направлении ВС РФ уже оккупировали западную часть поселка Цукурино и приблизились к Островскому и перерезали трассу снабжения ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Покровское направление: Севернее Цукурино п**ары начинают давить в сторону Вишневого для охвата Селидово с юга и перерезают коммуникацию с этого же направления. Что касается самого населенного пункта Цукурино, то п**ары уже приступили к зачистке западной части поселка. Это уже вопрос времени, когда враг плотно осядет здесь. Также еще сильнее усилилось давление на Измайловку но мы крепко держимся", — написал он.

Карта боев в Донецкой области

"Мучной" заметил, что ВС РФ также усложнили ситуацию для подразделений Сил обороны в районе Островского.

"После того, как враг подошел к населенному пункту Островское, оккупанты сразу перерезали трассу снабжения в районе река Волчья, поэтому гарнизону в Горняке и Кураховке остается одна дорога снабжения", — проинформировал военный.

Он также добавил, что россияне перешли железную дорогу в Цукурино и смогли выбить ВСУ из западной части поселка.

"Держимся сейчас за птицефабрику, если п**ары будут сильно давить, то это позволит им охватить еще больше Кураховку и Горняк. В Измайловке вообще сейчас начался п**дец, казаки держатся стойко понимая какие проблемы могут нагрянуть", — написал "Мучной".

В Генштабе ВСУ 4 октября сообщили, что Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Новоалександровки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Трудового, Воздвиженки, Антоновки и Катериновки оккупанты 23 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Напомним, что 4 октября сообщалось, что Угледар был важной точкой обороны ВСУ на Донбассе, его потеря открывает ВС РФ путь на Курахово-Покровский участок фронта. Селидово атакуют с трех сторон, а до конца октября может начаться битва за Мирноград.