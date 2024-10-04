Перекинули резерви й артилерію: офіцер НГУ розповів про нову тактику ЗС РФ під Покровськом

За словами Віталія Міловідова, противник намагається прорватися за рахунок малих штурмових груп, однак Сили оборони тримають ситуацію під контролем. Загалом на напрямку обстановка напружена.

Related video

Російські окупанти не припиняють тиснути на позиції українських захисників у районі Покровська Донецької області. Тепер противник частково змінив свою тактику. Про це детальніше розповів пресофіцер 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг", майор Віталій Міловідов в ефірі "Еспресо.TV".

За його словами, ЗС РФ підтягнули артилерійські системи ближче до лінії зіткнення. Загалом ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою і 15-та бригада, яка перебуває біля міста Селидове, продовжує тримати рубежі оборони.

"Ситуація стабільно контрольована, але напружена. Ворог не полишає спроб здійснити атаки на наші позиції, проводячи прориви малими групами піхоти, але їх вчасно знищують на підступах", — заявив Віталій Міловідов.

Окремо він додав, що останнім часом противник намагається наростити темпи і застосовує броньовану техніку. Зафіксовано випадки використання танків, МТ-ЛБ, бойових машин піхоти тощо. Це, як припускає майор, розвідка боєм.

Також ближче до фронту ЗС РФ підтягнули артилерійські системи і все частіше використовують FPV-дрони. Окупанти частково змінили свою тактику після того, як намагалися активно наступати широким фронтом. Їх зупинили на початку вересня Сили оборони.

"Росіяни частково перекинули резерви на більш важливі ділянки. На напрямку Селидове ситуація більш-менш стабільна, на Вугледарі складніше. Ворог зменшив кількість живої сили і точково намагається просуватися на найбільш значущих для себе ділянках. Це свідчить про цілеспрямоване перекидання резервів на окремі ділянки фронту, але водночас ворог не полишає спроб тиснути й на інших напрямках", — підсумував Віталій Міловідов.

Нагадаємо, 4 жовтня повідомлялося, що наступ РФ на сході України досягне кульмінації найближчими тижнями, про що заявили в ISW. Аналітики зазначили, що українські війська завдають значних втрат ЗС РФ і не дають окупантам досягти швидших успіхів на полі бою.