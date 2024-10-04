Перебросили резервы и артиллерию: офицер НГУ рассказал о новой тактике ВС РФ под Покровском

По словам Виталия Миловидова, противник пытается прорваться за счет малых штурмовых групп, однако Силы обороны держат ситуацию под контролем. В целом на направлении обстановка напряженная.

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Российские оккупанты не прекращают давить на позиции украинских защитников в районе Покровска Донецкой области. Теперь противник частично изменил свою тактику. Об этом детальнее рассказал пресс-офицер 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг", майор Виталий Миловидов в эфире "Еспресо.TV".

По его словам, ВС РФ подтянули артиллерийские системы ближе к линии боестолкновения. В целом ситуация на Покровском направлении остается напряженной и 15-я бригада, которая находится возле города Селидово, продолжает держать рубежи обороны.

"Ситуация стабильно контролируемая, но напряженная. Враг не оставляет попыток осуществить атаки на наши позиции, проводя прорывы малыми группами пехоты, но их вовремя уничтожают на подступах", — заявил Виталий Миловидов.

Отдельно он добавил, что в последнее время противник пытается нарастить темпы и применяет бронированную технику. Зафиксированы случаи использования танков, МТ-ЛБ, боевых машин пехоты и так далее. Это, как предполагает майор, разведка боем.

Также ближе к фронту ВС РФ подтянули артиллерийские системы и все чаще используют FPV-дроны. Оккупанты частично изменили свою тактику после того, как пытались активно наступать широким фронтом. Их остановили в начале сентября Силы обороны.

"Россияне частично перебросили резервы на более важные участки. На направлении Селидово ситуация более-менее стабильная, на Угледаре сложнее. Враг уменьшил количество живой силы и точечно пытается продвигаться на наиболее значимых для себя участках. Это свидетельствует о целенаправленной переброске резервов на отдельные участки фронта, но при этом враг не оставляет попыток давить и на других направлениях", — подытожил Виталий Миловидов.

Напомним, 4 октября сообщалось, что наступление РФ на востоке Украины достигнет кульминации в ближайшие недели, о чем заявили в ISW. Аналитики отметили, что украинские войска наносят значительные потери ВС РФ и не дают оккупантам достичь более быстрых успехов на поле боя.