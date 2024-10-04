Захватили до 40 населенных пунктов за два месяца: как двигались ВС РФ в Донецкой области (карты)

Только на Покровском направлении оккупанты в среднем продвигались на 4,7 квадратных километра в сутки. Пока враг двигался сразу на нескольких направлениях и порой в невиданных с 2022 года темпах, ВСУ удалось освободить территории только в одном районе региона.

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Российские войска только за август и сентябрь 2024 года оккупировали более 684 квадратных километров территорий в Донецкой области. Наибольшие продвижения фиксировали на Покровском, Угледарском и Торецком направлениях. Об этом говорится в материале "Свободного радио" от 3 октября.

"Кое-где оккупанты двигались со скоростью, которой не было с 2022 года, и смогли захватить около 40 населенных пунктов", — отметили журналисты.

В целом российская оккупация охватывает уже 16,4 тысячи квадратных километров Донецкой области. По состоянию на начало октября врагу удалось захватить примерно 62% региона.

Временно оккупированная территория Донецкой области Фото: Вільне Радіо

Потеря Угледара

Город Угледар считали форпостом, который более двух лет сдерживал ВС РФ со всего южного фронта Донетчины. Захватчикам удалось продвинуться на флангах, и Украине пришлось вывести силы.

Также враг оккупировал села Пречистовка, Водяное, Парасковиевка и часть Константиновки. Всего на этом направлении Россия захватила 193 квадратных километра земель за два месяца.

"Наибольшее продвижение произошло в полях между Водяным и Угледаром, где оккупанты подвинули линию фронта на 9,6 километра", — говорится в статье.

Земли, которые ВС РФ захватили на Угледарском направлении с 25 июля по 2 октября Фото: Вільне Радіо

Район Красногоровки

Сама Красногоровка — почти полностью оккупирована. Кроме города в этом районе ВС РФ захватили села Георгиевка и Невельское, а также частично — Острое и Максимильяновку.

Наибольшее продвижение зафиксировали в направлении Острого — более чем на 10 километров. В СМИ предположили, что Россия попытается окружить Кураховку. В целом зона оккупации в этом районе расширилась на 92 квадратных километра.

Земли, которые ВС РФ захватили в районе Красногоровки с 25 июля по 2 октября Фото: Вільне Радіо

Покровский район

В Покровском районе за август и сентябрь враг оккупировал два города — Украинск и Новогродовку, а также 27 поселков и сел. Силы обороны потеряли контроль над 334 квадратными километрами территорий.

"Если поделить 334 квадратных километра которые российская армия временно захватила с 25 июля по 2 октября, то есть за 70 дней, получается 4,7 квадратных километров в сутки или в среднем 143 квадратных километра оккупированной территории за месяц. Таких высоких темпов продвижения российской армии в Донецкой области не было с 2022 года", — подсчитала редакция.

Земли, которые ВС РФ захватили на Покровском направлении с 25 июля по 2 октября Фото: Вільне Радіо

Торецкое направление

На этом направлении за август и сентябрь ВС РФ оккупировали около 65 квадратных километров территорий. В частности, Украина потеряла контроль над селами Дружба и Северное. Также Россия окончательно захватила город Железное и закрепилась на восточной окраине Торецка.

ВСУ на Торецком направлении осуществили контратаку на севере Нью-Йорка. Защитники продолжают удерживать северную часть поселка, в других частях — обороняются.

Земли, которые ВС РФ захватили на Торецком направлении с 25 июля по 2 октября Фото: Вільне Радіо

Контрнаступление ВСУ

Единственное зафиксированное продвижение Сил обороны в Донецкой области в августе-сентябре было на Соледарском направлении. Там освободили сельскохозяйственные поля площадью 2,6 квадратных километров вблизи поселка Зализнянское.

"На других направлениях таких как Бахмутское, Северское и Лиманское существенных движений линии фронта не фиксировали. Военные сдерживают захватчиков, впрочем, отбросить их назад не удается", — добавили в издании.

Продвижение ВСУ на Соледарском направлении (в сентябре 2024 года) Фото: Вільне Радіо

Напомним, 4 октября аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ удалось продвинуться в Харьковской и Донецкой областях. В частности, вражеские войска двигались в Торецке.

3 октября лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что российские оккупанты проводят штурмы в районе Водяного. Военнослужащий предположил, что "следующая цель" врага — Курахово.