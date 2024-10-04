"Следующая цель — Курахово": боец ВСУ рассказал о ситуации на Угледарском направлении

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что ВС РФ непрерывно штурмуют украинские позиции в районе Водяного. Боец 24-й ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" считает, что сначала оккупанты будут пытаться оккупировать село Максимильяновка, чтобы было удобно давить на фланг Курахово.

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Российские оккупационные войска продолжают штурмовать украинские позиции в районе Водяного Покровского района Донецкой области, вероятно, надеясь захватить Курахово. Об этом в своем Telegram-канале "Офицер+" сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"На Угледарском направлении сохраняется активность в районе Водяного, с этого фланга противник продолжает пытаться развивать успех", — отметил "Алекс".

Он уточнил, что 3 октября оккупанты штурмовали украинские позиции 2-3 единицами техники и пехотой.

"Количество накатов огромное, просто нон-стопом забрасывают. Скорее всего следующая цель для них Курахово", — отметил военнослужащий ВСУ.

Курахово на карте Фото: Скриншот

В то же время военнослужащий 24-й ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" считает, что в первую очередь россияне будут пытаться оккупировать село Максимильяновка Покровского района Донецкой области.

"Пришел к выводу, что в первую очередь пи*а*ы будут пытаться оккупировать Максимильяновку, после чего всеми силами лезть в село Дальнее", — написал "Осман".

По его словам, штурмовать Курахово "в лоб" трудно, в том числе еще и потому, что там стоит одно из самых мощных украинских подразделений ударных БПЛА.

"В теории, покорив это село, оттуда им будет удобно давить на фланг Курахово и развивать наступление в направлении Богоявленки, чтобы поставить под угрозу окружения ряд сел, заставив нас выйти из "кармана", — пояснил Бунятов.

Напомним, 3 октября Владимир Зеленский прокомментировал отступление бойцов ВСУ из Угледара и назвал это "абсолютно правильным шагом".

24 сентября немецкое издание Bild обнародовало материал, в котором говорится о том, что украинские военные, которые защищают город Курахово, находятся под постоянными обстрелами российской авиации.