"Наступна ціль — Курахове": боєць ЗСУ розповів про ситуацію на Вугледарському напрямку

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що ЗС РФ безперервно штурмують українські позиції в районі Водяного. Боєць 24-ї ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" вважає, що спочатку окупанти будуть намагатися окупувати село Максимільянівка, щоб було зручно тиснути на фланг Курахове.

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Російські окупаційні війська продовжують штурмувати українські позиції в районі Водяного Покровського району Донецького області, ймовірно, сподіваючись захопили Курахове. Про це у своєму Telegram-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"На Вугледарському напрямку зберігається активність в районі Водяного, з цього флангу противник продовжує намагатися розвивати успіх", — зазначив "Алекс".

Він уточнив, що 3 жовтня окупанти штурмували українські позиції 2-3 одиницями техніки та піхотою.

"Кількість накатів величезна, просто нон-стопом закидують. Скоріш за все наступна ціль для них Курахове", — зазначив військовослужбовець ЗСУ.

Курахове на мапі Фото: Скриншот

Водночас військовослужбовець 24-ї ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" вважає що в першу чергу росіяни будуть намагатися окупувати село Максимільянівка Покровського району Донецької області.

"Прийшов до висновку, що в першу чергу пі*а*и будуть намагатися окупувати Максимільянівку, після чого всіма силами лізти до села Дальнє", — написав "Осман".

За його словами, штурмувати Курахове "в лоб" важко, зокрема ще й тому, що там стоїть один з найпотужніших українських підрозділів ударних БПЛА.

"В теорії, підкоривши це село, звідти їм буде зручно тиснути на фланг Курахове та розвивати наступ в напрямку Богоявленки, щоб поставити під загрозу оточення ряд сіл, змусивши нас вийти з "кишені", — пояснив Бунятов.

Нагадаємо, 3 жовтня Володимир Зеленський прокоментував відступ бійців ЗСУ з Вугледару та назвав це "абсолютно правильним кроком".

24 вересня німецьке видання Bild оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що українські військові, які захищають місто Курахове, перебувають під постійними обстрілами російської авіації.