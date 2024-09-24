Битва за Курахове: ЗСУ не можуть захиститися від ударів російської авіації, — Bild (відео)

Як розповів військовий експерт Юліан Рєпке, в українських військових немає систем ППО, які могли б збивати російські літаки на відстані 40-50 км.

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Українські військові, які захищають місто Курахове, перебувають під постійними обстрілами російської авіації. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

За словами експерта Юліана Рєпке, який побував у Кураховому на Донеччині, росіяни б'ють по місту не тільки артилерією, а й керованими авіабомбами.

"Ми чуємо від солдатів тут, що в них немає жодної можливості захищатися від цих авіаударів, тому що в них просто немає систем ППО, які могли б стріляти так далеко, на 40-50 км, щоб збивати літаки", — розповів Репке.

Він зазначив, що колись у Кураховому мешкали 18 тисяч осіб. Однак тепер у населеному пункті близько 2000 жителів. Російські війська наступають на місто з двох напрямків: зі сходу з боку Донецька і Красногорівки, а також з півдня з боку Вугледара. На півночі ЗС РФ також просуваються, але там місто захищене Курахівським водосховищем на річці Вовча.

У матеріалі йдеться, що в місті зруйновано багато будівель, зокрема 50-метровий басейн "Олімпійський".

Нагадаємо, що боєць ЗСУ Назар Войтенков заявив, що ЗС РФ можуть "закрити в кільце" Курахове. Він підкреслив, що окупанти хотіли висадити десанти в посадках, а замість цього назавжди залишаються в українських полях. Він розповів, що на Курахівському напрямку за РФ воюють іноземці, які навіть не знають російської мови.