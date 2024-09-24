Битва за Курахово: ВСУ не могут защититься от ударов российской авиации, — Bild (видео)

Как рассказал военный эксперт Юлиан Репке, у украинских военных нет систем ПВО, которые могли бы сбивать российские самолеты на расстоянии в 40-50 км.

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Украинские военные, которые защищают город Курахово, находятся под постоянными обстрелами российской авиации. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По словам эксперта Юлиана Репке, который побывал в Курахово Донецкой области, россияне бьют по городу не только артиллерией, но и управляемыми авиабомбами.

"Мы слышим от солдат здесь, что у них нет никакой возможности защищаться от этих авиаударов, потому что у них просто нет систем ПВО, которые могли бы стрелять так далеко, на 40-50 км, чтобы сбивать самолеты", — рассказал Репке.

Он отметил, что когда-то в Курахово жили 18 тысяч человек. Однако теперь в населенном пункте около 2000 жителей. Российские войска наступают на город с двух направлений: с востока со стороны Донецка и Красногоровки, а также с юга со стороны Угледара. На севере ВС РФ также продвигаются, но там город защищен Кураховским водохранилищем на реке Волчья.

В материале говорится, что в городе разрушены многие здания, в том числе 50-метровый бассейн "Олимпийский".

Напомним, что боец ВСУ Назар Войтенков заявил, что ВС РФ могут "закрыть в кольцо" Курахово. Он подчеркнул, что оккупанты хотели высадить десанты в посадках, а вместо этого навсегда остаются в украинских полях. Он рассказал, что на Кураховском направлении за РФ воюют иностранцы, которые даже не знают русского языка.