Під Курахове ЗС РФ відправляють колони броні з десантом, щоб розвинути успіх, — офіцер (карта)

За даними Генштабу, на Курахівський напрямок припало до третини всіх атак противника, яких було 123 загалом.

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На Курахівському напрямку практично безперервно тривають кровопролитні бойові зіткнення. Російське угруповання військ пускає в хід значну кількість бронетехніки. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у Telegram-каналі.

"На Курахівському напрямку все перетворилося на кашу — немає сьогоднішніх чи вчорашніх боїв, просто від учорашнього ранку нон-стопом тривають п*** (запеклі бої)", — ідеться в публікації.

Зазначається, що росіяни перекидають на згаданий напрямок дуже багато бронетехніки, досягають певних успіхів, але ЗСУ одразу ж намагаються повернути втрачені позиції.

"Вони, своєю чергою, далі посилають колони броні з десантом, щоб розвинути успіх. Дуже важко зараз там", — уточнив лейтенант.

Третина всіх атак — під Кураховим

У зведенні Генштабу, опублікованому о 16:00, Курахівський напрямок названо найбільш напруженим. На цю ділянку фронту припало до третини всіх атак противника.

Карта DeepState: Курахове

"За сьогоднішній день відбулося 123 ворожі атаки. Найактивніше ворог діє на Курахівському напрямку, де провів третину всіх атак", — зазначається в публікації.

Нагадаємо, що, за даними американських OSINT-дослідників, Сили оборони повернули низку територій поруч із Покровськом, але водночас російські ДРГ намагаються зайти в тил для рекогностування.

Також повідомлялося, що в ISW повідомили, що Росії не вистачить живої сили для досягнення цілей війни та окупації всієї території України. ЗС РФ не вистачає солдатів для одночасної підтримки поточного масштабу і темпів наступу в Україні та оборони прикордоння.