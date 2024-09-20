Під Курахове ЗС РФ відправляють колони броні з десантом, щоб розвинути успіх, — офіцер (карта)
За даними Генштабу, на Курахівський напрямок припало до третини всіх атак противника, яких було 123 загалом.
На Курахівському напрямку практично безперервно тривають кровопролитні бойові зіткнення. Російське угруповання військ пускає в хід значну кількість бронетехніки. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у Telegram-каналі.
"На Курахівському напрямку все перетворилося на кашу — немає сьогоднішніх чи вчорашніх боїв, просто від учорашнього ранку нон-стопом тривають п*** (запеклі бої)", — ідеться в публікації.
Зазначається, що росіяни перекидають на згаданий напрямок дуже багато бронетехніки, досягають певних успіхів, але ЗСУ одразу ж намагаються повернути втрачені позиції.
"Вони, своєю чергою, далі посилають колони броні з десантом, щоб розвинути успіх. Дуже важко зараз там", — уточнив лейтенант.
Третина всіх атак — під Кураховим
У зведенні Генштабу, опублікованому о 16:00, Курахівський напрямок названо найбільш напруженим. На цю ділянку фронту припало до третини всіх атак противника.
"За сьогоднішній день відбулося 123 ворожі атаки. Найактивніше ворог діє на Курахівському напрямку, де провів третину всіх атак", — зазначається в публікації.
Нагадаємо, що, за даними американських OSINT-дослідників, Сили оборони повернули низку територій поруч із Покровськом, але водночас російські ДРГ намагаються зайти в тил для рекогностування.
Також повідомлялося, що в ISW повідомили, що Росії не вистачить живої сили для досягнення цілей війни та окупації всієї території України. ЗС РФ не вистачає солдатів для одночасної підтримки поточного масштабу і темпів наступу в Україні та оборони прикордоння.