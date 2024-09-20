ЗСУ повернули деякі території біля Покровська, ДРГ намагаються зайти в тил, — ISW (карта)

За словами вашингтонських аналітиків, російські сили намагаються розгорнути диверсійно-розвідувальні групи поблизу Селидового, щоб зайти в тил українських позицій для розвідки.

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Сили оборони України нещодавно відвоювали територію в напрямку Покровська на тлі боїв 19 вересня, але російські війська також просунулися. Геолокаційні кадри вказують на те, що ЗСУ нещодавно незначно просунулися на південний схід від Маринівки (південний схід Покровська). Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 19 вересня.

Геолокаційні кадри за 18 вересня показують, що сили РФ нещодавно незначно просунулися на південний захід від Михайлівки (південний схід від Покровська). Представник України повідомив, що російські війська намагаються розгорнути диверсійно-розвідувальні групи поблизу Селидового, щоб зайти в тил українських позицій для розвідки. Повідомляється, що окупанти проводять атаки невеликими піхотними групами з трьох-десяти осіб у напрямку Покровська.

Карта DeepState: Покровськ бої

Російські джерела стверджують, що війська РФ просунулися в північній частині Гродівки та на північний захід від Українська, на північ від Гірника і в напрямку Селидового.

Карта ISW: Покровськ бої

Водночас в ISW не підтверджують контроль російськими військами 80% Гродівки, про що заявляв пов'язаний із Кремлем військкор. За оцінками ISW, війська РФ зайняли приблизно 60% населеного пункту.

У зведенні Генштабу ЗСУ повідомляють про 41 атаку на Покровському напрямку.

"Наші захисники відбили 41 штурмову дію в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Гродівка, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродівка та Маринівка, де окупанти за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки та Маринівки", — йдеться у зведенні Генштабу.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, ЗСУ також продовжують просування в Шептухівці та Веселому Курської області.

Раніше повідомлялося, що джерела WSJ стверджували, що у РФ визнають, що російським військам не вистачить живої сили, щоб досягти цілей війни та окупувати Україну повністю.