ЗСУ просунулися в Шептухівці та Веселому Курської області, — OSINT (карти)

За словами вашингтонських аналітиків, ЗСУ також могли незначно просунутися в Ведмежому. Є дані про атаки на захід від українського виступу біля Нового Шляху та Обухівки.

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ЗСУ нещодавно незначно просунулися на захід від українського виступу в Курській області на тлі атак у цьому районі 19 вересня. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 19 вересня.

Геолокаційні кадри за 19 вересня показують, що українські сили нещодавно незначно просунулися на схід від Веселого. Своєю чергою, російські джерела повідомили про незначне просування ЗСУ в Ведмежому. Командир чеченського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив в інтерв'ю, опублікованому 19 вересня, що українські сили намагаються просунутися в районі Веселого. Повідомляється, що українські сили атакували на захід від українського виступу в районі Нового Шляху, Обухівки та Ведмежого.

Карта DeepState: Курська область

Нещодавно українські сили просунулися далі на північній стороні українського виступу в Курській області та продовжили атаки в цьому районі 19 вересня. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 вересня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на південний схід від Шептухівки та на південний схід від Найдьонова. Повідомляється, що українські сили атакували в межах українського виступу в районі Любимівки, Обухівки, Крем'яного та Бірків.

Карта ISW: Курська область, ЗСУ

Російські джерела стверджують про просування на захід від українського виступу в районі Обухівки та вздовж околиць українського виступу на південний схід від Кореневого і на північний захід від Любимівки, але в ISW не виявили підтверджень.

Нагадаємо, що про нові чималі успіхи ЗСУ в Курській області повідомив і український офіцер.

Також повідомлялося, що, за даними аналітиків, Росії не вистачить живої сили, щоб досягти цілей війни й окупувати всю Україну.