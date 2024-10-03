Абсолютно правильні кроки: Зеленський прокоментував відступ бійців ЗСУ з Вугледару

Президент зазначив, що українські захисники можуть зберегти себе "заради держави й заради своєї героїчної служби".

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Коментуючи ситуацію з відступом ЗСУ з Вугледару, президент України Володимир Зеленський зазначив, що безпека людей є найвищим пріоритетом. Про це він заявив під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Ми достатньо наполегливі на використанні далекобійної зброї. Без відповідної зброї ми не можемо зупинити Російську Федерацію, яка використовує відповідну ж зброю проти нас, руйнує все. І тоді, коли вона руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя, бо вони набагато головніші, ніж будь-які забудови тому, що це люди наші, це громадяни України. Тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе, заради держави й заради своєї героїчної служби. Це абсолютно правильні кроки", — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави також закликав міжнародних партнерів надати Україні дозвіл на використання далекобійної зброї. Він додав, що на сьогодні це один із засобів посилення України.

Нагадаємо, 1 жовтня аналітики каналу DeepState повідомили про окупацію Вугледара. Тоді російські пабліки публікували фото та відео з російськими прапорами на дахах будівель.

Наступного дня військовослужбовець Станіслав Бунятов заявив, що захисникам довелося залишати поранених під час виходу з міста. За інформацією військових, ЗС РФ вже рушили далі від міста.