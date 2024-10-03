Абсолютно правильные шаги: Зеленский прокомментировал отступление бойцов ВСУ из Угледара

Президент отметил, что украинские защитники могут сохранить себя "ради государства и ради своей героической службы".

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Комментируя ситуацию с отступлением ВСУ из Угледара, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что безопасность людей является наивысшим приоритетом. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Мы достаточно настойчивы в использовании дальнобойного оружия. Без соответствующего оружия мы не можем остановить Российскую Федерацию, которая использует соответствующее же оружие против нас, разрушает все. И тогда, когда она разрушает позиции наших бойцов, им надо сохранить свою жизнь, потому что они гораздо главнее, чем любые застройки потому, что это люди наши, это граждане Украины. Поэтому очень правильно, что они отходят и могут сохранить себя, ради государства и ради своей героической службы. Это абсолютно правильные шаги", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства также призвал международных партнеров предоставить Украине разрешение на использование дальнобойного оружия. Он добавил, что на сегодня это одно из средств усиления Украины.

Напомним, 1 октября аналитики канала DeepState сообщили об оккупации Угледара. Тогда российские паблики публиковали фото и видео с российскими флагами на крышах зданий.

На следующий день военнослужащий Станислав Бунятов заявил, что защитникам пришлось оставлять раненых во время выхода из города. По информации военных, ВС РФ уже двинулись дальше от города.