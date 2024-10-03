"На неопределенный период": в Донецкой области четверть миллиона человек остались без воды, — ОВА

Проблемы с водоснабжением имеют жители Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки и близлежащих населенных пунктов, заявил глава ОГА Вадим Филашкин.

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Города на севере Донецкой области остались без водоснабжения на неопределенный период. Российские обстрелы критически повредили два объекта коммунального предприятия "Вода Донбасса". Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и прилегающие населенные пункты, где в целом живет около 260 тысяч человек, будут иметь проблемы с поставками воды из-за массированного вражеского обстрела", — написал он в Telegram.

По его словам, из-за масштаба разрушений, пока невозможно оперативно восстановить работу систем водоснабжения.

Филашкин уточнил, что речь идет о последствиях обстрела, который произошел еще 28 сентября.

Местные власти вместе с ОВА ищут альтернативные источники водообеспечения. Временно осуществляется поставка технической воды из речного водозабора.

Напомним, 3 октября в Сумской, Харьковской и Полтавской областях ввели аварийные отключения света после ночного обстрела ВС РФ.

В ночь на 3 октября Россия атаковала Украину ударными БПЛА типа Shahed. Силы ПВО работали в 15 областях и сбили 78 из 105 дронов. В Воздушных силах заявили, что один беспилотник полетел в направлении Беларуси, 23 вражеских беспилотника были локально потеряны в разных регионах Украины.