В Украине частично ввели аварийные отключения света: в чем причина

В "Сумыоблэнерго" отметили, что причиной аварийных отключений в областном центре и районе являются террористические акты со стороны ВС РФ. На Харьковщине бытовые потребители остались без света из-за сложной ситуации в энергосистеме страны.

Related video

В Сумской, Харьковской и Полтавской областях введены аварийные отключения света. Об этом сообщает Фокус со ссылкой на местные облэнерго.

В частности, в АО "Сумыоблэнерго" сообщили, что сейчас есть временные аварийные отключения в Сумском районе и в городе Сумах. В организации добавили, что энергетики делают все для ликвидации аварийной ситуации.

"Помним о причине такой ситуации — это террористические акты российской армии", — говорится в сообщении.

В АО "Харьковоблэнерго" отметили, что графики аварийных отключений введены в Харькове и Харьковской области. Причина — сложная ситуация в Объединенной энергосистеме Украины.

О графиках аварийных отключений сообщили и в АО "Полтаваоблэнерго".

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 3 октября в области применен график аварийных отключений в объеме 50 МВт в Миргородском и Полтавском районах", — отметили в облэнерго.

Напомним, в ночь на 3 октября Россия в очередной раз атаковала Украину. Противник снова запустил 105 ударных дронов-камикадзе, из которых удалось сбить 78 БПЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях. Один из беспилотников полетел в направлении Беларуси.

Кроме этого, 2 октября во время воздушной тревоги Россия КАБами ударила по Харькову, один из ударов пришелся на многоэтажку. Известно о 12 пострадавших, самой старшей — 73 года, самой младшей — 3 года.