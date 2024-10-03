В Україні частково запровадили аварійні відключення світла: в чому причина

В "Сумиобленерго" зазначили, що причиною аварійних відключень в обласному центрі та районі є терористичні акти з боку ЗС РФ. На Харківщині побутові споживачі залишилися без світла через складну ситуацію в енергосистемі країни.

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В Сумській, Харківській та Полтавській областях введені аварійні відключення світла. Про це повідомляє Фокус з посиланням на місцеві обленерго.

Зокрема, в АТ "Сумиобленерго" повідомили, що наразі є тимчасові аварійні вимкнення в Сумському районі та в місті Сумах. В організації додали, що енергетики роблять усе для ліквідації аварійної ситуації.

"Пам’ятаємо про причину такої ситуації — це терористичні акти російської армії", — йдеться в повідомленні.

В АТ "Харківобленерго" зазначили, що графіки аварійних відключень введені в Харкові та Харківській області. Причина — складна ситуація в Об'єднаній енергосистемі України.

Про графіки аварійних відключень повідомили й в АТ" Полтаваобленерго".

"За розпорядженням НЕК "Укренерго", 3 жовтня в області застосовано графік аварійних відключень в об’ємі 50 МВт у Миргородському та Полтавському районах", — зазначили в обленерго.

Нагадаємо, в ніч на 3 жовтня Росія вчергове атакувала Україну. Противник знову запустив 105 ударних дронів-камікадзе, із яких вдалось збити 78 БПЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях. Один із безпілотників полетів в напрямку Білорусі.

Окрім цього, 2 жовтня під час повітряної тривоги Росія КАБами вдарила по Харкову, один з ударів прийшовся на багатоповерхівку. Наразі відомо про 12 постраждалих, найстаршій — 73 роки, наймолодшій — 3 роки.