"На невизначений період": на Донеччині чверть мільйона людей залишилися без води, — ОВА

Проблеми з водопостачанням мають жителі Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки і прилеглих населених пунктів, заявив очільник ОВА Вадим Філашкін.

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Міста на півночі Донецької області залишилися без водопостачання на невизначений період. Російські обстріли критично пошкодили два об'єкти комунального підприємства "Вода Донбасу". Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі населені пункти, де загалом живуть близько 260 тисяч людей, матимуть проблеми з постачанням води через масований ворожий обстріл", — написав він у Telegram.

За його словами, через масштаб руйнувань наразі неможливо оперативно відновити роботу систем водопостачання.

Філашкін уточнив, що йдеться про наслідки обстрілу, який відбувся ще 28 вересня.

Місцева влада разом з ОВА шукають альтернативні джерела водозабезпечення. Тимчасово здійснюється постачання технічної води з річкового водозабору.

Нагадаємо, 3 жовтня в Сумській, Харківській та Полтавській областях впровадили аварійні відключення світла після нічного обстрілу ЗС РФ.

В ніч на 3 жовтня Росія атакувала Україну ударними БПЛА типу Shahed. Сили ППО працювали у 15 областях і збили 78 із 105 дронів. У Повітряних силах заявили, що один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, 23 ворожі безпілотники були локаційно втрачені у різних регіонах України.