ВС РФ продвинулись возле четырех населенных пунктов: детали от DeepState (фото)

В Генштабе уточнили, что враг также наносит авиационные удары по населенным пунктам.

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Подразделения ВС РФ продолжают давить на позиции ВСУ сразу на нескольких направлениях. Им удалось сместить линию фронта сразу возле нескольких населенных пунктов. Об этом пишут аналитики проекта DeepState написали в Telegram-канале.

По данным аналитиков, враг продвинулся возле поселка Цукурино, Катериновки Донецкой области, Колесниковки Харьковской области и в Торецке.

ВС РФ продвинулись в районе Цукурино Фото: DeepState

Ситуация на фронте — бои вблизи Катериновки Фото: DeepState

Бои вблизи Песчаного Фото: DeepState

Ситуация в Торецке Фото: DeepState

Что говорят в Генштабе

В отчете Генштаба указано, что за прошедшие сутки состоялось 142 боевых столкновения. Кроме этого, враг наносил авиационные удары по населенным пунктам, в том числе и по Катериновке.

"Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Катериновка, Дружба и Клебан-Бык на Торецком направлении, к тому же враг девять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка, Дачного и Нелиповки", — уточнили в Генштабе.

Украинские военные сдерживают российские войска на Кураховском направлении. В частности, в районах Новоалександровки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Трудового, Воздвиженки, Антоновки и Катериновки оккупанты 23 раза пытались прорвать оборонительные рубежи.

Напомним, что российские войска полностью разрушают город Торецк. По информации заместителя командира штурмового полка "Сафари" бригады "Лють" Богдана Кушнира с позывным "Грыз, враг ежесуточно сбрасывает на него десятки авиабомб.

Ранее Фокус писал, что ВС РФ могут активизироваться на еще одном участке фронта — в Запорожской области. По информации представителя Сил обороны юга Владислава Волошина, ВС РФ стягивают личный состав и готовятся к штурмам на Запорожском направлении. Однако, по информации военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, об опасности для самого Запорожья речь не идет.