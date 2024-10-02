"Возможно, пойдут вперед": есть ли угроза масштабного наступления на Запорожье, — эксперты
Российские оккупанты пытаются продвигаться по всей линии фронта. Военные аналитики не исключают, что откроется новое горячее направление, но есть нюанс.
ВС РФ могут активизироваться на еще одном участке фронта — в Запорожской области. В "РБК-Украина" выяснили, есть ли риск наступления на Запорожье и насколько угрожающей может стать новая попытка продвижения врага.
Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что ВС РФ стягивают личный состав и готовятся к штурмам на Запорожском направлении. Однако военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заверил, что об опасности для самого Запорожья речь не идет.
"Возможно, пойдут вперед, но на отдельных локациях. В районе Роботинского выступа, на Гуляйпольском или Времовском направлениях. Но не будет какого-то масштабного наступления, например, с целью захвата Запорожья", — пояснил он.
В издании подчеркнули, что сейчас российские оккупанты пытаются продвигаться по всей линии фронта. Враг понимает, что после изменения погоды наступать будет уже сложно. Кроме того, ресурсы, выделенные РФ на кампанию-2024, исчерпываются.
Речь не только о личном составе, технике и оружии. Исчерпывается подготовительный ресурс в целом — от планов взаимодействия войск до логистики и тому подобное.
"Это не означает, что оккупанты не смогут наступать дальше. Но вполне вероятно, что вскоре будет оперативная пауза для подготовки наступательных операций на следующий год", — уточнил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.
Напомним, военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщал, что в случае захвата Угледара ВС РФ могут попытаться оккупировать полностью Запорожскую область.
Комбат 31-й ОМБр ВСУ "Риддик" информировал, что российские оккупанты пытаются собрать силы для штурмов в Запорожской области. Однако до того, как вражеские бойцы предпримут попытку наступления, по ним наносят удары.