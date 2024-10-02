"Можливо, підуть вперед": чи є загроза масштабного наступу на Запоріжжя, — експерти

Російські окупанти намагаються просуватись по всій лінії фронту. Військові аналітики не виключають, що відкриється новий гарячий напрямок, але є нюанс.

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ЗС РФ можуть активізуватись на ще одній ділянці фронту — в Запорізькій області. У "РБК-Україна" з’ясували, чи є ризик наступу на Запоріжжя та наскільки загрозливою може стати нова спроба просування ворога.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що ЗС РФ стягують особовий склад та готуються до штурмів на Запорізькому напрямку. Однак військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко запевнив, що про небезпеку для самого Запоріжжя не йдеться.

"Можливо, підуть уперед, але на окремих локаціях. У районі Роботинського виступу, на Гуляйпільському чи Времівському напрямках. Але не буде якогось масштабного наступу, наприклад, з метою захоплення Запоріжжя", — пояснив він.

У виданні підкреслили, що нині російські окупанти намагаються просуватись по всій лінії фронту. Ворог розуміє, що після зміни погоди наступати буде вже складно. Окрім того, ресурси, виділені РФ на кампанію-2024, вичерпуються.

Мова не лише про особовий склад, техніку та зброю. Вичерпується підготовчий ресурс загалом — від планів взаємодії військ до логістики тощо.

"Це не означає, що окупанти не зможуть наступати далі. Але цілком імовірно, що незабаром буде оперативна пауза для підготовки наступальних операцій на наступний рік", — уточнив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Снєгирьов повідомляв, що в разі захоплення Вугледару ЗС РФ можуть спробувати окупувати повністю Запорізьку область.

Комбат 31-ї ОМБр ЗСУ "Ріддік" інформував, що російські окупанти намагаються зібрати сили для штурмів у Запорізькій області. Однак до того, як ворожі бійці здійснять спробу наступу, по них завдають ударів.