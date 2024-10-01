"Были очень кровавые недели": военный рассказал о ситуации в Торецке (видео)

По словам военнослужащего Богдана Кушнира, российские захватчики продвинулись на несколько километров, а бои уже идут в самом Торецке.

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Российские оккупационные войска полностью разрушают город Торецк в Донецкой области и ежесуточно сбрасывают на него десятки авиабомб. Об этом "Укринформу" сообщил заместитель командира штурмового полка "Сафари" бригады "Ярость" Богдан Кушнир с позывным "Грыз", подразделение которого находится там с июня.

"Уже достаточно долго — скоро будет три месяца, как мы находимся на Торецком направлении. А там — как месяц за год, наверное. Это одно из самых сложных направлений", — сказал Кушнир.

Он уточнил, что ВС РФ пошли в наступление на Торецк через несколько дней после того, как туда зашла бригада Кушнира.

"Враг начал настолько массовое наступление, что я в своей практике столько вражеской пехоты еще не видел... Такое количество пехоты, когда идет десять, десять уничтожили, а идет двадцать. Двадцать не дошло, идет тридцать. Каждый час просто идут группы" — отметил "Грыз".

По его словам, из-за такого натиска подразделению пришлось, хоть и с боями, но понемногу отходить на другие позиции, чтобы не попасть в окружение. А в то же время за спинами определенных украинских отрядов строили укрепления.

"Потом враг ткнулся в эту оборону и очень сильно затормозил. На несколько недель мы реально, как могли, там сдерживали противника, хотя и были очень кровавые недели. Потом уже подошло подкрепление — несколько бригад Вооруженных сил. И завязались уже полноценные бои, враг уже понял, что не может продвигаться чисто пехотой и начал забрасывать большое количество техники", — пояснил военный.

Кушнир также добавил, что для ВСУ нет смысла удерживать определенную позицию, когда враг обошел ее и пошел дальше, ведь важного значения такая локация не имеет. Зато бойцы могут быть отрезаны от своих собратьев и уничтожены.

По его словам, оккупанты очень глубоко продвинулись — на несколько километров. Сейчас, утверждает Кушнир, бои идут в самом Торецке.

Напомним, 30 сентября в 12-й бригаде специального назначения "Азов" НГУ сообщили, что вплотную уничтожили вражескую технику на Торецком направлении.

25 сентября пресс-служба 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показала, как мобилизованные экс-заключенные провели "охоту" на оккупантов под Торецком.