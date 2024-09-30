"Азовцы" вплотную уничтожили вражескую технику на Торецком направлении (видео)

Россияне под покровом темноты пытались взять штурмом позиции нацгвардейцев, но вместо этого им пришлось спасаться бегством. Техника, которую бросили оккупанты, была превращена в металлолом.

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Ночью российские войска начали штурм позиций Сил обороны в районе Нью-Йорка, но наткнулись на сопротивление бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщили в 12-й бригаде специального назначения "Азов" НГУ.

Как отмечается, наступление было отбито, а оставшиеся в живых россияне спасались бегством, бросив на произвол судьбы военную технику.

Уже ненужная врагу техника впоследствии была добита сбросами с БПЛА.

Сообщается, что в отражении нападения и превращении техники в металлолом участвовали пехотинцы, артиллеристы и пилоты ударных БПЛА.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. На Торецком направлении произошло десять вражеских атак в районах Торецка, Железного, Нелиповки, Щербиновки. Всего с начала суток произошло 80 боевых столкновений.

Напомним, операторы взвода "Котики" 130 бригады Теробороны уничтожили российский дрон Mavic, который ВС РФ попытались использовать на Торецком направлении. Российский дрон, выискивая цель, завис над землей, тем временем за ним сверху со взрывчаткой следил БПЛА Сил обороны, ожидая удобного момента.

Также Фокус писал, что украинские военные отбили "мопедный штурм" позиций, устроенный врагом. Российские оккупанты "оседлали" с десяток мотоциклов и отправились отбивать позиции, но большинство из них было уничтожено вместе с их "железными конями".

Днем 30 сентября российские оккупанты совершили массированный механизированный штурм в районе Угледара в Донецкой области. Они атаковали Силы обороны несколькими колоннами техники.