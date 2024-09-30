"Азовці" впритул знищили ворожу техніку на Торецькому напрямку (відео)

Росіяни під покровом темряви намагалися узяти штурмом позиції нацгвардійців, але натомість їм довелося рятуватися втечею. Техніка, яку кинули окупанти, була перетворена на брухт.

Related video

Вночі російські війська почали штурм позицій Сил оборони в районі Нью-Йорка, але наштовхнулись на спротив бійців Національної гвардії. Про це повідомили у 12-ій бригаді спеціального призначення "Азов" НГУ.

Як зазначається, наступ було відбито, а росіяни, які залишилися живими, рятувалися втечею, покинувши напризволяще військову техніку.

Вже непотрібна ворогу техніка згодом була добита скидами з БПЛА.

Повідомляється, що у відбитті нападу та перетворенні техніки на металобрухт брали участь піхотинці, артилеристи та пілоти ударних БПЛА.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. На Торецькому напрямку відбулося десять ворожих атак в районах Торецьку, Залізного, Неліпівки, Щербинівки. Загалом від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Нагадаємо, оператори взводу "Котики" 130 бригади Тероборони знищили російський дрон Mavic, який ЗС РФ спробували використати на Торецькому напрямку. Російський дрон, вишукуючи ціль, зависнув над землею, тим часом за ним згори з вибухівкою стежив БПЛА Сил оборони, чекаючи слушного моменту.

Також Фокус писав, що українські військові відбили "мопедний штурм" позицій, влаштований ворогом. Російські окупанти "осідлали" з десяток мотоциклів та вирушили відбивати позиції, але більшість з них була знищена разом з їхніми "залізними кіньми".

Вдень 30 вересня російські окупанти здійснили масований механізований штурм в районі Вугледара на Донеччині. Вони атакували Сили оборони кількома колонами техніки.