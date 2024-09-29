"Такси" по-русски: бойцы ВС РФ устроили "мопедный штурм" на фронте (видео)

Российские оккупанты "оседлали" от десятка мотоциклов и отправились отбивать позиции. Большинство штурмовиков уничтожили вместе с их "железными конями".

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Украинские военные отбили "мопедный штурм" позиций, устроенный врагом. Деталями и видео с поля боя 29 сентября поделилась пресс-служба 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

"Одичалые привлекли от 10 до 14 мотоциклов, из них 8 было уничтожено вместе с наездниками! Прекрасная работа по отражению всех привлеченных подразделений", — говорится в посте.

Для комичности в бригаде дополнили кадры уничтожения российских штурмовиков звуком из фильма "Такси".

В ВСУ сообщили, что "мопедный штурм" происходил на трассе E-40. Эта дорога — главная между Харьковом и Донецком. В целом она является самым длинным европейским автосообщением с протяженностью 8500 километров. Эта трасса ведет через Бельгию, Германию, Польшу, Россию, Казахстан, Узбекистан и другие.

По данным DeepState, участок трассы Е-40, в котором проходит линия боевого столкновения — район села Орехово-Васильевка в Бахмутском районе Донецкой области.

Участок, на котором трасса Е-40 пересекает линию боестолкновения Фото: Скриншот

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвигаются в восточную часть Угледара в Донецкой области со стороны дач и пытаются закрепиться в многоэтажных домах на окраинах.

Представитель ГУР Андрей Черняк рассказал, что российские оккупанты уже пытаются снова отбить агрегатный завод в Волчанске. По его словам, там "происходили страшные, дикие, странные вещи".