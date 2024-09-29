"Таксі" по-російськи: бійці ЗС РФ влаштували "мопедний штурм" на фронті (відео)

Російські окупанти «осідлали» від десятка мотоциклів та вирушили відбивати позиції. Більшість штурмовиків знищили разом з їхніми «залізними конями».

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Українські військові відбили "мопедний штурм" позицій, влаштований ворогом. Деталями та відео з поля бою 29 вересня поділилась пресслужба 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

"Здичавілі залучили від 10 до 14 мотоциклів, з них 8 було знищено разом із наїзниками! Прекрасна робота з відбиття всіх залучених підрозділів", — зазначено у пості.

Для комічності у бригаді доповнили кадри знищення російських штурмовиків звуком з фільму "Таксі".

У ЗСУ повідомили, що "мопедний штурм" відбувався на трасі E-40. Ця дорога — головна між Харковом та Донецьком. Загалом вона є найдовшим європейським автосполученням з протяжністю 8500 кілометрів. Ця траса веде через Бельгію, Німеччину, Польщу, Росію, Казахстан, Узбекистан тощо.

За даними DeepState, ділянка траси Е-40, в якій проходить лінія бойового зіткнення — район села Оріхово-Василівка у Бахмутському районі Донецької області.

Ділянка, на якій траса Е-40 перетинає лінію боєзіткнення Фото: Скриншот

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ просуваються у східну частину Вугледару на Донеччині зі сторони дач та намагаються закріпитись у багатоповерхових будинках на околицях.

Представник ГУР Андрій Черняк розповів, що російські окупанти вже намагаються знову відбити агрегатний завод у Вовчанську. З його слів, там "відбувалися страшні, дикі, дивні речі".