"Величезна втрата": ЗС РФ намагаються відбити назад завод у Вовчанську, — ГУР (відео)

Представник відомства Андрій Черняк розповів, що на захопленому підприємстві "відбувалися страшні, дикі, дивні речі". Події там вчергове підтвердили, що російських бійців не сприймає за людей навіть власне командування.

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24 вересня українські військові звільнили Вовчанський агрегатний завод у Харківській області. Ворог вже намагається знову його окупувати. Про це 29 вересня в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Черняк.

Він повідомив, що операція зі звільнення заводу готувалась протягом кількох тижнів.

"Це було потрібно для того, щоб максимально спростити логістику і забезпечення наших сил, які знаходяться в цьому регіоні. У подальшому це дасть можливість Силам оборони України вести контрнаступальні дії й виганяти ворога з території української землі", — пояснив Черняк.

Він підкреслив, що звільнення заводу — це "величезна втрата" для ворога. Тому ЗС РФ намагаються вести контрнаступальні дії.

"Насправді там відбувалися страшні, дикі, дивні речі по відношенню російських командирів до своїх підлеглих. Тобто ми можемо говорити про навмисні вбивства, ми можемо говорити про терор. Це черговий приклад, коли російський солдат, виявляється, не має жодних прав, і його взагалі не вважають за людину", — зазначив представник відомства.

У ГУР додали, що під час зачистки заводу ворожі ватажки "усвідомлювали безнадійність повернення контролю над об’єктом", але все одно змушували підлеглих оборонятись. В результаті окупанти зазнали "серйозних втрат", а російські бійці були приречені на "безглузду смерть" власним командуванням.

Нагадаємо, командир підрозділу "Стугна" з позивним "Лінукс" 26 вересня розповів, що на агрегатному заводі у Вовчанську окупантів розстрілювали за більший ковток води, ніж було дозволено. Ворожі військові їли м’ясо собак та, ймовірно, власних співслужбовців.

В ОТУ "Харків" інформували, що ЗС РФ почали облаштовувати тунелі у Вовчанську. У війську пояснили, що загарбники планують таємно переміщуватись між будинками.