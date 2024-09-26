ЗС РФ почали облаштовувати тунелі у Вовчанську: в ОТУ "Харків" розповіли, навіщо

У командуванні зазначили, що ситуація в Харківській області залишається складною і противник, не бажаючи залишати регіон, почав проводити інженерні роботи з облаштування підземних тунелів.

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Російські окупанти не припиняють активні бойові дії в Харківській області, зокрема в районі Вовчанська. На цій ділянці фронту противник почав облаштовувати тунелі. Про це повідомили в Telegram-каналі оперативно-тактичного угруповання військ "Харків".

У командуванні зазначили, що оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною, однак Сили оборони далі стримують тиск з боку російських окупантів.

У районі населеного пункту Глибоке ЗС РФ вночі здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами маршрутів особового складу ЗСУ. А ось у Вовчанську росіяни посилили повітряну розвідку з метою пошуку підрозділів Сил оборони.

"У Вовчанську ворог посилив повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України, здійснює поодинокі переміщення особового складу для поповнення поточних втрат. Відзначено проведення інженерних робіт з облаштування противником тунелів для прихованого переміщення між сусідніми будинками", — йдеться в повідомленні.

Якщо говорити про втрати окупантів, то за останню добу вони склали 136 осіб. З них 52 безповоротні та 84 — санітарні. Також на напрямку ОТУ "Харків" ворог втратив знищеними та пошкодженими 84 одиниці озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, 26 вересня повідомлялося, що у ЗСУ з'явилася можливість витіснити ЗС РФ із Харківської області. За словами аналітика Олександра Мусієнка, агрегатний завод у Вовчанську був важливий для росіян, адже давав змогу атакувати позиції українських захисників. Тепер, коли його звільнено, для Сил оборони відкриваються нові можливості.