"Дуже важливо": у ЗСУ з'явилася можливість витіснити ЗС РФ із Харківської області, — аналітик

За словами Олександра Мусієнка, агрегатний завод у Вовчанську був важливий для росіян, адже давав змогу атакувати позиції українських захисників. Тепер, коли його звільнено, для Сил оборони відкриваються нові можливості.

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У Харківській області тривають бої і зараз в українських захисників з'явилися можливості проводити заходи з витіснення російських окупантів із регіону. Про це в ефірі "Українського радіо" розповів аналітик, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, у Вовчанську на агрегатному заводі, який було раніше звільнено, були присутні росіяни, однак у певний спосіб вони були заблоковані від нормального логістичного сполучення. Сталося це ще в той момент, коли війська противника вторглися на територію Харківської області.

З того моменту, продовжує аналітик, ЗС РФ отримували підтримку в основному дронами. Завод у Вовчанську був важливий тим, що давав змогу обстрілювати позиції українських захисників, у такий спосіб не даючи змоги повністю вигнати окупантів із міста.

"І це, незважаючи на складнощі з логістикою, був один з опорних пунктів ворога у Вовчанську. Тепер, коли звільнено цей завод, коли окупант знищений там і коли є полонені, що теж дуже важливо, в українських Сил оборони з'являється можливість далі фактично повністю брати під контроль Вовчанськ і проводити заходи з витіснення ворога з Вовчанська і з Харківської області. Тобто надалі розвивати певні наші тактичні успіхи", — заявив Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, що на заводі у Вовчанську взяли в полон приблизно 20 окупантів. За словами офіцера спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО, бій тривав понад тиждень, і незважаючи на значні руйнування, там усе ще можна тримати оборону. Зараз завод контролюють ЗСУ.