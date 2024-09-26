"Очень важно": у ВСУ появилась возможность вытеснить ВС РФ из Харьковской области, — аналитик

По словам Александра Мусиенко, агрегатный завод в Волчанске был важен для россиян, ведь позволял атаковать позиции украинских защитников. Теперь, когда он освобожден, для Сил обороны открываются новые возможности.

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В Харьковской области продолжаются бои и сейчас у украинских защитников появились возможности проводить мероприятия по вытеснению российских оккупантов из региона. Об этом в эфире "Украинского радио" рассказал аналитик, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, в Волчанске на агрегатном заводе, который был ранее освобожден, присутствовали россияне, однако определенным способом они были заблокированы от нормального логистического сообщения. Произошло это еще в тот момент, когда войска противника вторглись на территорию Харьковской области.

С того момента, продолжает аналитик, ВС РФ получали поддержку в основном дронами. Завод в Волчанске был важен тем, что позволял обстреливать позиции украинских защитников, тем самым не позволяя полностью выгнать оккупантов из города.

"И это, несмотря на сложности с логистикой, был один из опорных пунктов врага в Волчанске. Теперь, когда освобожден этот завод, когда оккупант уничтожен там и когда есть пленные, что тоже очень важно, у украинских Сил обороны появляется возможность дальше фактически полностью брать под контроль Волчанск и проводить мероприятия по вытеснению врага из Волчанска и из Харьковской области. То есть в дальнейшем развивать определенные наши тактические успехи", — заявил Александр Мусиенко.

Напомним, 25 сентября сообщалось, что на заводе в Волчанске взяли в плен около 20 оккупантов. По словам офицера спецподразделения "Тимура" ГУР МО, бой длился больше недели, и несмотря на значительные разрушения, там все еще можно держать оборону. Сейчас завод контролируют ВСУ.