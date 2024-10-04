Захопили до 40 населених пунктів за два місяці: як рухались ЗС РФ на Донеччині (карти)

Лише на Покровському напрямку окупанти в середньому просувались на 4,7 квадратних кілометра за добу. Поки ворог рухався одразу на кількох напрямках і подекуди у небачених із 2022 року темпах, ЗСУ вдалося звільнити території лише в одному районі регіону.

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Російські війська лише за серпень та вересень 2024 року окупували понад 684 квадратних кілометри територій у Донецькій області. Найбільші просування фіксували на Покровському, Вугледарському та Торецькому напрямках. Про це йдеться в матеріалі "Вільного радіо" від 3 жовтня.

"Подекуди окупанти рухались зі швидкістю, якої не було з 2022 року, та змогли захопити близько 40 населених пунктів", — зазначили журналісти.

Загалом російська окупація охоплює вже 16,4 тисячі квадратних кілометрів Донеччини. Станом на початок жовтня ворогу вдалося захопити приблизно 62% регіону.

Тимчасово окупована територія Донецької області Фото: Вільне Радіо

Втрата Вугледара

Місто Вугледар вважали форпостом, який понад два роки стримував ЗС РФ зі всього південного фронту Донеччини. Загарбникам вдалося просунутися на флангах і Україні довелося вивести сили.

Також ворог окупував села Пречистівка, Водяне, Парасковіївка та частину Костянтинівки. Загалом на цьому напрямку Росія захопила 193 квадратних кілометри земель за два місяці.

"Найбільше просування сталося у полях між Водяним та Вугледаром, де окупанти посунули лінію фронту на 9,6 кілометра", — йдеться у статті.

Землі, які ЗС РФ захопили на Вугледарському напрямку з 25 липня по 2 жовтня Фото: Вільне Радіо

Район Красногорівки

Сама Красногорівка — майже повністю окупована. Окрім міста в цьому районі ЗС РФ захопили села Георгіївка та Невельське, а також частково — Гостре і Максимільянівку.

Найбільше просування зафіксували в напрямку Гострого — на понад 10 кілометрів. У ЗМІ припустили, що Росія спробує оточити Курахівку. Загалом зона окупації в цьому районі розширилась на 92 квадратних кілометри.

Землі, які ЗС РФ захопили в районі Красногорівки з 25 липня по 2 жовтня Фото: Вільне Радіо

Покровський район

У Покровському районі за серпень та вересень ворог окупував два міста — Українськ та Новогродівку, а також 27 селищ та сіл. Сили оборони втратили контроль над 334 квадратними кілометрами територій.

"Якщо поділити 334 квадратних кілометри які російська армія тимчасово захопила з 25 липня по 2 жовтня, тобто за 70 днів, виходить 4,7 квадратних кілометрів за добу або в середньому 143 квадратних кілометри окупованої території за місяць. Таких високих темпів просування російської армії в Донецькій області не було з 2022 року", — підрахувала редакція.

Землі, які ЗС РФ захопили на Покровському напрямку з 25 липня по 2 жовтня Фото: Вільне Радіо

Торецький напрямок

На цьому напрямку за серпень і вересень ЗС РФ окупували приблизно 65 квадратних кілометрів територій. Зокрема, Україна втратила контроль над селами Дружба та Північне. Також Росія остаточно захопила місто Залізне та закріпилась на східній околиці Торецька.

ЗСУ на Торецькому напрямку здійснили контратаку на півночі Нью-Йорка. Захисники продовжують утримувати північну частину селища, в інших частинах — обороняються.

Землі, які ЗС РФ захопили на Торецькому напрямку з 25 липня по 2 жовтня Фото: Вільне Радіо

Контрнаступ ЗСУ

Єдине зафіксоване просування Сил оборони на Донеччині у серпні-вересні було на Соледарському напрямку. Там звільнили сільськогосподарські поля площею 2,6 квадратних кілометрів поблизу селища Залізнянське.

"На інших напрямках таких як Бахмутський, Сіверський та Лиманський суттєвих рухів лінії фронту не фіксували. Військові стримують загарбників, втім, відкинути їх назад не вдається", — додали у виданні.

Просування ЗСУ на Соледарському напрямку (у вересні 2024 року) Фото: Вільне Радіо

Нагадаємо, 4 жовтня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ вдалося просунутись у Харківській та Донецькій областях. Зокрема, ворожі війська рухались у Торецьку.

3 жовтня лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що російські окупанти проводять штурми в районі Водяного. Військовослужбовець припустив, що "наступна ціль" ворога — Курахове.