"Зашли в тупик": наступление РФ на востоке Украины достигнет кульминации в ближайшие недели, — ISW

Аналитики отметили, что украинские войска наносят значительные потери ВС РФ и не дают оккупантам достичь более быстрых успехов на поле боя.

Related video

Вооруженные силы Украины ведут эффективную оборону, из-за чего российское наступление на востоке Украины в ближайшие месяцы или даже недели достигнет кульминации. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 3 октября.

"Российские войска не имеют достаточного количества живой силы и техники, чтобы продолжать интенсивные наступательные действия бесконечно долго, и текущие российские наступательные операции на востоке Украины, скорее всего, достигнут кульминации в ближайшие месяцы, если не недели", — говорится в отчете.

Аналитики отметили, что украинские войска, несмотря на серьезные оперативные вызовы и ограничения, ведут эффективную оборону в глубине линии фронта, нанося значительные потери российским войскам, медленно сдавая позиции, но не давая российским военным достичь более быстрых успехов на поле боя.

"Российские наступательные действия на востоке Украины, начавшиеся осенью 2023 года, продолжают приводить к постепенным тактическим успехам на отдельных участках фронта, но оперативно значимые успехи, вероятно, и в дальнейшем будут ускользать от российских войск", — отметили в ISW.

В американском Институте изучения войны также подчеркнули, что захват Угледара сам по себе радикально не изменит оперативную ситуацию на западе Донецкой области.

"Российские наступательные операции, которые преследуют оперативно важные цели, такие как попытка захвата Часового Яра или вытеснение украинских войск с левого (восточного) берега реки Оскол, либо зашли в тупик, либо достигают успеха крайне медленно и в течение длительного промежутка времени", — говорится в отчете.

В то же время аналитики признали, что захват Угледара предоставит российским войскам лучшую тактическую позицию для продолжения продвижения к трассе Н-15 (Донецк — Запорожье).

"Российские войска продолжают отдавать приоритет наступлению на Покровск, и оперативное значение захвата города, вероятно, частично будет зависеть от способности российских военных использовать его в более широком оперативном маневре в Донецкой области", — подытожили в ISW.

Напомним, в отчете за 1 октября аналитики ISW заявили, что большая часть подразделений ВСУ смогла избежать окружения и выйти из Угледара.

1 октября в DeepState заявили, что российские войска захватили Угледар.