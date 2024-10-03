Ежедневно уничтожают все подряд: ВС РФ удалось продвинуться под Купянском, — ГВА

По словам начальника городской военной администрации Андрея Беседина, ситуация на поле боя остается стабильно тяжелой из-за давления со стороны оккупантов. ВСУ со своей стороны продолжают держать оборону и наносят противнику значительный урон.

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Российские оккупанты не прекращают давить на позиции украинских защитников по всей линии фронта, в том числе и на Купянском направлении. На отдельных участках у противника фиксируется продвижение. Об этом заявил начальник городской военной администрации Андрей Беседин в комментарии "Еспресо.TV".

По его словам, ситуация на фронте, а именно в основной части Купянского направления, остается стабильно тяжелой, ведь ВС РФ постоянно пытаются давить на ВСУ.

"Из-за преимущества в количестве техники, вооружения, россияне имеют определенные локальные успехи. На отдельных участках фронта противник имеет значительные успехи и продвижение. Также враг обстреливает всю территорию Купянской громады, каждый населенный пункт, уничтожая каждый день все: критическую и гражданскую инфраструктуры, частные домовладения, многоквартирные дома, магазины, аптеки. Все, что есть на территории, он уничтожает", — заявил Андрей Беседин.

Такой террор продолжается уже третий год, добавил начальник городской военной администрации. Несмотря на это, украинские защитники дают мощный отпор российским оккупантам, уничтожая как личный состав, так и технику.

"Недавно украинские защитники уничтожили более 50 единиц вражеской техники. Мы же стараемся быть надежным тылом, поддерживаем ВСУ, обеспечиваем их всем необходимым, а они делают все, чтобы не дать врагу захватить наши территории", — подытожил Андрей Беседин.

Купянское направление: что говорят в Генштабе

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что всего за сутки на Купянском направлении произошло 14 атак со стороны ВС РФ, но Силам обороны удалось их отразить. В частности штурмы фиксировались неподалеку Синьковки, Андреевки, Песчаного и Стельмаховки. О продвижении россиян официально информации не было.

Напомним, 30 сентября сообщалось, что РФ готовит новые попытки крупных штурмов на Купянском направлении, заявлял заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич. По его словам, российские оккупанты несмотря на свои потери идут к своей цели, которая заключается в захвате левого берега реки Оскол.