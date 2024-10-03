Щодня знищують усе підряд: ЗС РФ вдалося просунутися під Куп'янськом, — МВА

За словами начальника міської військової адміністрації Андрія Беседіна, ситуація на полі бою залишається стабільно важкою через тиск з боку окупантів. ЗСУ зі свого боку продовжують тримати оборону і завдають противнику значних втрат.

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Російські окупанти не припиняють тиснути на позиції українських захисників по всій лінії фронту, зокрема й на Куп'янському напрямку. На окремих ділянках у противника фіксується просування. Про це заявив начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін у коментарі "Еспресо.TV".

За його словами, ситуація на фронті, а саме в основній частині Куп'янського напрямку, залишається стабільно важкою, адже ЗС РФ постійно намагаються тиснути на ЗСУ.

"Через перевагу в кількості техніки, озброєння, росіяни мають певні локальні успіхи. На окремих ділянках фронту противник має значні успіхи та просування. Також ворог обстрілює всю територію Куп'янської громади, кожен населений пункт, знищуючи кожного дня все: критичну та цивільну інфраструктури, приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки, магазини, аптеки. Усе, що є на території, він знищує", — заявив Андрій Беседін.

Такий терор триває вже третій рік, додав начальник міської військової адміністрації. Попри це, українські захисники дають потужну відсіч російським окупантам, знищуючи як особовий склад, так і техніку.

"Нещодавно українські захисники знищили понад 50 одиниць ворожої техніки. Ми ж намагаємося бути надійним тилом, підтримуємо ЗСУ, забезпечуємо їх усім необхідним, а вони роблять усе, щоб не дати ворогу захопити наші території", — підсумував Андрій Беседін.

Куп'янський напрямок: що говорять у Генштабі

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що загалом за добу на Куп'янському напрямку відбулося 14 атак з боку ЗС РФ, але Силам оборони вдалося їх відбити. Зокрема штурми фіксувалися неподалік Синьківки, Андріївки, Піщаного та Стельмахівки. Про просування росіян офіційно інформації не було.

Нагадаємо, 30 вересня повідомлялося, що РФ готує нові спроби великих штурмів на Куп'янському напрямку, заявляв заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич. За його словами, російські окупанти, попри свої втрати, йдуть до своєї мети, яка полягає в захопленні лівого берега річки Оскіл.