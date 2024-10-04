"Зайшли в глухий кут": наступ РФ на сході України досягне кульмінації у найближчі тижні, — ISW

Аналітики зазначили, що українські війська завдають значних втрат ЗС РФ та не дають окупантам досягти більш швидких успіхів на полі бою.

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Збройні сили Україну ведуть ефективну оборону, через що російський наступ на сході України у найближчі місяці або й тижні досягне кульмінації. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 3 жовтня.

"Російські війська не мають достатньої кількості живої сили і техніки, щоб продовжувати інтенсивні наступальні дії нескінченно довго, і поточні російські наступальні операції на сході України, швидше за все, досягнуть кульмінації в найближчі місяці, якщо не тижні", — йдеться у звіті.

Аналітики зазначили, що українські війська, попри серйозні оперативні виклики та обмеження, ведуть ефективну оборону в глибині лінії фронту, завдаючи значних втрат російським військам, повільно здаючи позиції, але не даючи російським військовим досягти більш швидких успіхів на полі бою.

"Російські наступальні дії на сході України, що розпочалися восени 2023 року, продовжують призводити до поступових тактичних успіхів на окремих ділянках фронту, але оперативно значущі успіхи, ймовірно, і надалі будуть вислизати від російських військ", — зазначили в ISW.

В американському Інституті вивчення війни також підкреслили, що захоплення Вугледара саме по собі радикально не змінить оперативну ситуацію на заході Донецької області.

"Російські наступальні операції, які переслідують оперативно важливі цілі, такі як спроба захоплення Часового Яру або витіснення українських військ з лівого (східного) берега річки Оскіл, або зайшли в глухий кут, або досягають успіху вкрай повільно і упродовж тривалого проміжку часу", — зазначено у звіті.

Водночас аналітики визнали, що захоплення Вугледару надасть російським військам кращу тактичну позицію для продовження просування до траси Н-15 (Донецьк — Запоріжжя).

"Російські війська продовжують надавати пріоритет наступу на Покровськ, і оперативне значення захоплення міста, ймовірно, частково залежатиме від здатності російських військових використовувати його в більш широкому оперативному маневрі в Донецькій області", — підсумували в ISW.

Нагадаємо, у звіті за 1 жовтня аналітики ISW заявили, що більша частина підрозділів ЗСУ змогла уникнути оточення та вийти з Вугледару.

1 жовтня у DeepState заявили, що російські війська захопили Вугледар.