ВС РФ якобы снова захватили агрегатный завод в Волчанске: в ОТГ "Харьков" отреагировали

По словам спикера ОТГ "Харьков" Виталия Саранцева, видео, на котором оккупанты вывешивают российский триколор в окне первого этажа здания завода, датировано июлем 2024 года.

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Российские оккупационные войска не захватывали повторно агрегатный завод в Волчанске Харьковской области, а в российских пабликах распространяют старое видео. Об этом KHARKIV Today сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев.

Так 7 октября в российских пабликах начали распространять сообщения о том, что бойцы группировки "Север" якобы вывесили российский флаг на территории Волчанского агрегатного завода.

"Элитные подразделения ГУР Украины "Стугна", "Юнгер", "Террор", "Парагон" и РДК разгромлены бойцами "Севера". Контроль над территорией предприятия восстановлен", — говорится в сообщении.

Российский флаг в окне первого этажа завода в Волчанске Фото: Скриншот

В то же время в последней сводке ОТГ "Харьков" эту информацию не подтверждали.

"В Волчанске противник проводит активную разведку с помощью БпЛА, восстанавливает систему связи, осуществляет мероприятия логистического обеспечения. Применил ТОС-1А по районам города", — говорится в сводке за 10 утра 7 июня.

Кроме того, в комментарии журналистам KHARKIV Today спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев заявил, что сообщение россиян о захвате завода не соответствует действительности.

"Это неправда. Они показывают видео, датированное июлем", — подчеркнул Саранцев.

Подробнее о том, что происходит на Агрегатном заводе в Волчанске, в ОТГ "Харьков" пообещали рассказать позже.

Напомним, 30 сентября лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" сообщил, что ВС РФ пытались отбить завод в Волчанске.

24 сентября подразделения ГУР освободили от российских оккупантов Волчанский агрегатный завод в Харьковской области и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия.