Минус 17 единиц техники и куча трупов: ВС РФ пытались отбить завод в Волчанске (фото)

Украинские военные рассказывают, что бронемашины россиян были "под завязку" набиты десантниками.

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Враг пытался штурмовать агрегатный завод в Волчанске. Однако украинские военные успешно отбили вражеский штурм и уничтожили большое количество российских военных и техники, сообщает лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным Алекс в Telegram-канале в понедельник, 30 сентября.

"Пацаны уверенно встретили 17 единиц под*рской брони на Волчанском направлении. Кроме уничтоженного железа, вокруг валяются куча трупов, так как почти все коробочки были с десантом под завязку", — сообщил он.

Офицер Армии обороны Израиля, военный обозреватель, редактор Фокуса Игаль Левин со ссылкой на российские каналы отмечает, что целью атаки был новый захват агрегатного завода, который после длительной осады недавно зачистили бойцы ГУР МОУ.

"То есть россияне пожертвовали своими людьми в крайне мясной авантюре, чтобы снова попытаться захватить завод, удержание которого в оцеплении и без того стоило больших жертв", — добавил он.

ВС РФ пытались атаковать агрегатный завод

Неудачная атака на агрегатный завод Фото: Балу HUB

Ситуация на Волчанском агрегатном заводе

Напомним, что 24 сентября подразделения ГУР освободили от российских оккупантов Волчанский агрегатный завод в Харьковской области и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия. Операцию провели несколько специальных групп, включая "Стугну", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК и "Террор", а длилась она несколько месяцев — с момента блокирования российских подразделений еще в июне.

После освобождения завода ситуация на Харьковском направлении остается крайне тяжелой, ведь он стал главной целью для врага. ВС РФ пытаются штурмовать украинские позиции, самым горячим участком является район Волчанска. В целом ситуация на агрегатном заводе является"наиболее сложной и напряженной", потому что враг снова пытается его оккупировать.