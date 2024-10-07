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Воєнний фокус

У США показали танки M1A2T Abrams перед відправленням на Тайвань (фото)

Танк M1A2T , танки Абрамс , Abrams
Фото: Army Recognition | Танк M1A2T

Таку модель помітили дорогою в невідоме місце. Повідомляється про першу партію з 38 танків M1A2T Abrams, які Тайвань замовив після кількох затримок.

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Кілька фото, опублікованих 6 жовтня 2024 року в соцмережах, викликали спекуляції щодо швидкого постачання танків M1A2T, спеціально призначених для Тайваню. Про це повідомив користувач соцмережі Х ronkainen7k15.

Цю модель помітили дорогою в невідоме місце, повідомляється про першу партію з 38 танків M1A2T Abrams, замовлених Тайванем після кількох затримок. Угоду про постачання 108 танків було схвалено в липні 2019 року, і вона являє собою інвестиції в розмірі близько 2 млрд доларів з метою зміцнення обороноздатності Тайваню.

Танк M1A2T — це адаптована версія культового M1A2 SEP V2, яку розробляли з урахуванням вимог тайванських військових.

Ці танки відрізняє триколірний камуфляж і шасі типу M1A1. Суфікс "Ē" на серійному номері вежі вказує на конфігурацію для іноземних військових продажів. Оснащені 120-мм гладкоствольною гарматою M256, танки комплектуються широким спектром боєприпасів, що покращує бойові можливості порівняно зі старими моделями, які зараз перебувають на озброєнні.

Танк M1A2T Fullscreen
Танк M1A2T

Надходження цих танків очікувалося особливо: адже вони зміцнять обороноздатність Тайваню від потенційних загроз з боку Народно-визвольної армії Китаю. Збройні сили Тайваню планують використовувати ці танки в стратегічних місіях, зокрема, для захисту політичних та економічних центрів країни. Навчання екіпажів планується розпочати в лютому 2025 року після постачання перших танків у грудні 2024-го з практичними навчаннями, спрямованими на забезпечення ефективної інтеграції нових танків M1A2T у військові операції.

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