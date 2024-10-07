У США показали танки M1A2T Abrams перед відправленням на Тайвань (фото)

Таку модель помітили дорогою в невідоме місце. Повідомляється про першу партію з 38 танків M1A2T Abrams, які Тайвань замовив після кількох затримок.

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Кілька фото, опублікованих 6 жовтня 2024 року в соцмережах, викликали спекуляції щодо швидкого постачання танків M1A2T, спеціально призначених для Тайваню. Про це повідомив користувач соцмережі Х ronkainen7k15.

Цю модель помітили дорогою в невідоме місце, повідомляється про першу партію з 38 танків M1A2T Abrams, замовлених Тайванем після кількох затримок. Угоду про постачання 108 танків було схвалено в липні 2019 року, і вона являє собою інвестиції в розмірі близько 2 млрд доларів з метою зміцнення обороноздатності Тайваню.

Танк M1A2T — це адаптована версія культового M1A2 SEP V2, яку розробляли з урахуванням вимог тайванських військових.

Ці танки відрізняє триколірний камуфляж і шасі типу M1A1. Суфікс "Ē" на серійному номері вежі вказує на конфігурацію для іноземних військових продажів. Оснащені 120-мм гладкоствольною гарматою M256, танки комплектуються широким спектром боєприпасів, що покращує бойові можливості порівняно зі старими моделями, які зараз перебувають на озброєнні.

Танк M1A2T

Надходження цих танків очікувалося особливо: адже вони зміцнять обороноздатність Тайваню від потенційних загроз з боку Народно-визвольної армії Китаю. Збройні сили Тайваню планують використовувати ці танки в стратегічних місіях, зокрема, для захисту політичних та економічних центрів країни. Навчання екіпажів планується розпочати в лютому 2025 року після постачання перших танків у грудні 2024-го з практичними навчаннями, спрямованими на забезпечення ефективної інтеграції нових танків M1A2T у військові операції.

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Також повідомлялося, що російські війська повністю охопили Цукурине і посилюють напрямки Новоселидівка — Ізмайлівка.