Китай поставляє РФ сервоприводи, видаючи себе за тайванську компанію TRC

Нову схему було розроблено не тільки для обходу санкцій, а й щоб підставити тайванського виробника автомобільних деталей TRC, вважають автори розслідування.

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Китайська компанія KST Digital Technology Limited поставляє Російській Федерації сервоприводи для коригованих авіабомб (КАБ) і "Шахедів", видаючи себе за тайванську компанію TRC. Відповідні документи опублікував Вадим Лабас на своїй сторінці у Fecebook.

Вадим Лабас зазначив, що його пост про постачання в РФ сервоприводів TRC привернув увагу, зокрема, журналістів різних країн, експертів санкційної політики, українців, які живуть у Тайвані, і самих тайванців.

Під час спільної роботи було знайдено нові факти, які прояснили повну картинку постачання сервоприводів для КАБів і "Шахедів". Також було виявлено, що метою схеми був не тільки обхід санкцій, а й дискредитація тайванської компанії.

Згадку компанії TRC можна побачити в опублікованих офіційних документах. Крім того, на митниці сервоприводи проходили, як автомобільні запчастини, тож усе вказувало саме на тайванську TRC. Однак розслідування показало, що назву компанії було використано, щоб приховати схему подвійного перебренду. Справжнім виробником сервоприводів виявився китайський завод KST Digital Technology Limited.

Китайська компанія видавала себе за TRC Сервопривід HS20 компанії KST Digital Technology Limited Підтвердження зміни назви компанії Підтвердження зміни назви компанії Документ, що підтверджує оплату товару

Як зазначає Вадим Лабас, компанія KST уже привертала увагу санкційних структур, проте з невідомих причин обмеження її не торкнулися. Щоб уникнути санкцій, KST передавала продукцію неіснуючому виробнику Kaiffeng Zhendaqian Technology co., ltd. (KZT). Цей фейковий завод згадувався в російській документації як виробник сервоприводів.

"Після того, як товар переходив із KST у KZT, документами його відправляли на китайську компанію UNIHUI INTERNATIONAL LIMITED. На цьому етапі в документах з'являється брендування TRC", — ідеться в публікації.

Згідно з розслідуванням, у схемі була замішана ще одна компанія — Shenzhen Biosen Bio-Tech Co.,LTD. Ці дві китайські компанії висилали продукцію на російську ТОВ "Омні трейд" і на її новостворений клон ТОВ "Димир Трейд". Звідти товар надходив до ТОВ "Трв інженеринг", яка вже під санкціями.

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"Схему подвійного перебренду експертне середовище ще не бачило. Але вже відомо про те, що вона застосовується і до інших критично важливих компонентів для російського ВПК, зокрема з використанням бренду TRC. Ця схема збільшує вартість компонентної бази, але заради певного товару росіяни готові на таке", — зазначив Вадим Лабас.

Нагадаємо, за даними Reuters, компанія Huawei Technologies могла отримувати від тайванського виробника TSMC чипи, необхідні для прискорювачів Huawei Ascend 910B, через китайську підставну фірму, пов'язану з Bitmain.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що РФ отримала від Intel, Advanced Micro Devices Inc. і Infineon Technologies AG чіпів на загальну суму 1 млрд доларів. Компоненти, які випускають ці компанії, вільно добираються до РФ і потрапляють всередину ракет, якими росіяни обстрілюють українців.