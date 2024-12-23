Санкції не працюють: наближені до Путіна олігархи продовжують заробляти на торгівлі з ЄС, — ЗМІ

Російські олігархи вигадали кілька схем для ухилення від дії санкцій ЄС. Деякі маніпуляції, як наголошує видання The Insider, допомагають їм отримувати мільярдні прибутки в Європі.

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Наближені до лідера РФ Володимира Путіна мільярдери, які перебувають під санкціями західних країн, продовжують збагачуватися завдяки експорту товарів на Захід через низку лазівок. Це допомагає їхнім компаніям працювати на європейських ринках за умови, якщо підсанкційний бізнесмен має меншу за 50% частку в компанії, йдеться у розслідуванні The Insider.

Видання пише, що російські підсанкційні бізнесмени продовжують здійснювати управління бізнесом і своїми активами попри запроваджені обмеження ЄС за допомогою схеми зменшення власної частки у своєму бізнесі. Зокрема, троє найближчих олігархів РФ — Алішер Усманов, Олег Дерипаска та Геннадій Тимченко — встигли завдяки цій схемі отримати мільярдні прибутки.

Наприклад, Дерипаска скоротив свою частку в En+ і в "Русалі", і формально він контролює En+ на 35%. Водночас його компанія En+ має 57% пакет акцій "Русал". Сам олігарх оплачує діяльність своєї ПВК, яка воює проти України, і встиг збагатитися в 1,5 раза до $8,2 млрд.

Водночас Алішер Усманов вирішив обходити санкційні обмеження завдяки оформленню акцій на менеджерів компанії, своїх родичів або інших підконтрольних осіб. Олігарх скоротив свою частку в USM до 49% процентів. Ключовий партнер Усманова — депутат Держдуми Андрій Скоч — теж перебуває під санкціями, а для їх обходу оформив бізнес на свого батька та власну доньку, на яких обмеження ЄС не розповсюджуються. З початку повномасштабного вторгнення РФ, статки Усманова і Скоча виросли до $13,4 млрд і $6,7 млрд відповідно, а за два роки вони стали багатшими майже на $4 млрд.

За схожою схемою також діють Андрій Гур'єв і його партнер Володимир Литвиненко. Зокрема, першому належить майже 49% акцій "Фосагро", що виробляє у РФ фосфатні добрива. Водночас Литвиненко переоформив 20% акцій на свою дружину Тетяну, і вони не потрапили під обмеження ЄС. Статки сімейства Литвиненків зросли майже вдвічі — до $3 млрд.

Журналісти пишуть, що низка російських олігархів взагалі не потрапляє під обмеження ЄС. Зокрема, олігарх Роман Абрамович продовжує заробляти завдяки компанії "Євразу", яка є металургійною та гірничодобувною компанією. Його партнер по "Норнікелю" Володимир Потанін також не перебуває під санкціями, і обидвоє олігархів продовжують отримувати прибутки з ЄС.

Також ЗМІ встановив, що так званий "гаманець" Путіна Геннадій Тимченко пішов шляхом Усманова та Дерипаски, зменшивши свої долі в бізнесі. Тепер він став молодшим партнером у низці бізнесів іншого олігарха — Леоніда Міхельсона. Поскільки останній не знаходиться під санкціями ЄС, тому обмеження не поширюються на компанії, прибуток з яких отримує Тимченко.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що суд в Україні виніс рішення про конфіскацію активів Алішера Усманова. Йдеться про тонни залізної руди та про статутний капітал компанії "Петер-Сервіс Україна".

Також ми розповідали, що з початку повномасштабної війни РФ проти Україн сім російських олігархів відмовилися від громадянства РФ. За інформацією ЗМІ, Василь Анісімов — один із 210 багатих росіян, пов'язаних із Володимиром Путіним, яких Казначейство США занесло до "кремлівського списку" за ймовірне втручання в президентські вибори у США у 2016 році.